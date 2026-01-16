Эксперт: кто может стать преемником Эрдогана и почему об этом заговорили сейчас

«Семейный фактор, конечно, играет свою роль, но не в такой степени, как, допустим, в других странах Ближнего Востока. В Турции, на мой взгляд, этот фактор не является таким особенно важным», — пояснил политолог. Он добавил, что «родственные связи не будут играть позитивную роль в продвижении этих кандидатов, так как не вызовут одобрения у политического истеблишмента и населения».