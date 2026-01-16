Эксперт: кто может стать преемником Эрдогана и почему об этом заговорили сейчас

Без плана «Б»
Согласно публикации The Economist, за закрытыми дверями Аксарая идет напряженная борьба за благосклонность президента. Наиболее сильным кандидатом, по мнению экспертов, выглядит глава МИД Хакан Фидан, бывший руководитель турецкой разведки. За ним следуют бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу и создатель знаменитых беспилотников Baykar Сельчук Байрактар.
Сын президента, 44-летний Билал Эрдоган, активно выходящий на публичную сцену в последнее время с националистической и антиизраильской риторикой, занимает в опросах лишь третье место.
Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти с 2003 года, сначала как премьер-министр, а затем как президент. Согласно действующему законодательству, он не сможет выдвигать свою кандидатуру после окончания нынешнего срока в 2028 году. Однако у него есть два варианта остаться: конституционная реформа или досрочные выборы.
В Партии справедливости и развития (ПСР) заявляют: «Плана “Б” нет».
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ВФокусе Mail рассказал, что еще рано прогнозировать уход Эрдогана и приход нового руководителя Турции. Он отметил, что действующий президент «все еще пользуется большой популярностью, имеет общественную поддержку и показал себя в достаточной степени волевым».
Несмотря на активность Билала Эрдогана, который в своих выступлениях фактически копирует стиль отца, эксперты сомневаются в его шансах. Политологи указывают на то, что большинство избирателей ПСР выступают против превращения власти в «семейный бизнес». Борис Долгов соглашается с этой оценкой, проводя параллели с арабским миром, но отмечает специфику Турции.
«Семейный фактор, конечно, играет свою роль, но не в такой степени, как, допустим, в других странах Ближнего Востока. В Турции, на мой взгляд, этот фактор не является таким особенно важным», — пояснил политолог. Он добавил, что «родственные связи не будут играть позитивную роль в продвижении этих кандидатов, так как не вызовут одобрения у политического истеблишмента и населения».
Преемственность курса
Ключевым вопросом для любого преемника, по мнению эксперта, станет не радикальная смена курса, а его продолжение. Долгов убежден, что внешняя и внутренняя политика, выстроенная Эрдоганом, в целом считается успешной и пользуется поддержкой.
«Она проводилась с упором на исламизацию общественно-политической жизни и экономики в целом. На такую неоосманизацию, если можно так сказать», — отметил он.
Поэтому, кто бы ни пришел к власти, кардинальных перемен ждать не стоит. «На мой взгляд, тот, кто сменит Эрдогана, не будет как-то радикально менять внешнюю политику Турции. Она определена и проводилась достаточно четко и успешно», — добавил Долгов. Он перечислил ключевые достижения: продвижение интересов в арабском мире, военные базы в Катаре и Ираке, усиление влияния в Сирии, Центральной Азии и Африке.
«Время для конкретных прогнозов еще не настало — пока сам Реджеп Тайип Эрдоган остается центральной и неоспоримой фигурой турецкой политики», — заключил эксперт.