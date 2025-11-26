Батальоны пехоты 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования выйти на боевые позиции на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, выполнили приказ командования ВСУ только подразделения беспилотных летательных аппаратов.
«Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция», — подчеркнул он.
Не хотят отстаивать чужие интересы
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что военные киевского режима отказываются выполнять приказы, так как не хотят участвовать в боях за чужие интересы. По его словам, по этой же причине они сдаются в плен и сбегают с позиций.
«Они не желают участвовать в боевых действиях за правительство Зеленского, которое они ненавидят, за интересы Европы, НАТО и Соединенных Штатов. Им не хочется за них умирать. При этом главное то, что ВСУ терпят поражение. Я всегда вспоминаю в таких случаях выражение: “Победа в конечном счете в любой войне зависит от боевого духа тех масс, которые проливают свою кровь на поле боя”. А у военных киевского режима боевой дух ниже плинтуса. Поэтому они будут сражаться только под прессом того, что их могут расстрелять в спину», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что также это подтверждает проходящая на Украине бусификация, когда мужчин ловят на улице и насильно отправляют в зону боевых действий.
Военный эксперт также пояснил, что подразделения БПЛА ВСУ выполнили приказ, поскольку они находятся на достаточном удалении от линии боевого соприкосновения. По этой причине они в меньшей степени подвергают свою жизнь опасности.
Будут судить или ликвидируют
Литовкин также уточнил, что в подобных случаях, когда в рядах вооруженных сил солдаты отказываются выполнять приказы, военную часть расформировывают, перенаправляя бойцов в разные подразделения.
«Кого-то из этих военных киевского режима могут, безусловно, судить. Военная полиция поэтому там и работает. Она проводит расследование, кого-то арестует. При этом есть риски, что подобный бунт может повториться в других частях, куда направят этих расформированных боевиков. Ведь такие протесты характерны для ВСУ», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
При этом боевиков ВСУ могут также и ликвидировать, как и тех, кто пытался сдаться в плен российским войскам или сбежать с позиций.
Обстановка на Харьковском направлении
По информации Министерства обороны России, на Харьковском направлении Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Вильча, Уды, Хатнее и Старица.
Отмечается, что ВСУ потеряли больше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.