«Они не желают участвовать в боевых действиях за правительство Зеленского, которое они ненавидят, за интересы Европы, НАТО и Соединенных Штатов. Им не хочется за них умирать. При этом главное то, что ВСУ терпят поражение. Я всегда вспоминаю в таких случаях выражение: “Победа в конечном счете в любой войне зависит от боевого духа тех масс, которые проливают свою кровь на поле боя”. А у военных киевского режима боевой дух ниже плинтуса. Поэтому они будут сражаться только под прессом того, что их могут расстрелять в спину», — сказал собеседник издания.