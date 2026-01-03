Эксперт о заговоре силовиков: почему армия Венесуэлы сдала Мадуро без боя

Операция «Тишина» и заговор венесуэльских генералов
По словам политобозревателя Андрея Пономаренко, складывается парадоксальная картина, когда самая милитаризованная страна Латинской Америки, годами готовившаяся к отражению империалистической агрессии, потеряла лидера за одну ночь без единого выстрела. Отсутствие работы ПВО и пассивность гвардии косвенно подтверждают версию, что верхушка армии и спецслужб продала первое лицо.
«То, что ПВО не сработало по вторгшимся вертолетам, может говорить, что транспондеры этих бортов были внесены в белые списки системы свой-чужой, либо расчеты РЛС получили приказ проводить учения или отключить секторы обзора. В деле могут быть замешаны ключевые генералы, контролирующие Командование аэрокосмической обороны. Цена вопроса, вероятно, не просто деньги, а гарантии личной неприкосновенности и сохранения активов в новой Венесуэле», — пишет Пономаренко в своем Telegram-канале.
Проамериканская хунта и ее дальнейшие действия
По мнению эксперта, в ближайшее время должна наступить вторая фаза переворота — ставленники США попытаются ограничить и сломить соратников Мадуро.
«Сейчас хунта, если она есть, должна реализовать вторую фазу. Их главная задача — не дать радикальным чавистам начать уличную войну и партизанщину. Можно предположить, что верные Мадуро командиры среднего звена, скорее всего, отрезаны от спецсвязи. Приказы противоречивы: оставаться в казармах, сдать оружие во избежание провокаций
Следом, как пишет эксперт, необходима легитимизация новой власти через улицу. Для этого нужно постепенно выводить оппозицию из тени.
«Им не нужна гражданская война. Им нужна картинка радости. Мобилизация сторонников оппозиции, сейчас логично направить людей на улице не на штурм дворца, он уже пуст, а на заполнение площадей для создания фона народного ликования. Это позволит Вашингтону и заговорщикам заявить: “Смотрите, это не переворот ЦРУ, это воля народа, которую армия, наконец, услышала”, — отмечает Пономаренко.