«Сейчас хунта, если она есть, должна реализовать вторую фазу. Их главная задача — не дать радикальным чавистам начать уличную войну и партизанщину. Можно предположить, что верные Мадуро командиры среднего звена, скорее всего, отрезаны от спецсвязи. Приказы противоречивы: оставаться в казармах, сдать оружие во избежание провокаций и т. п. Истеричные заявления Делси Родригеса о пропаже Мадуро могут свидетельствовать о том, что политическое крыло чавистов не было в курсе сделки силовиков. Хунта займется их изоляцией. Кого-то арестуют, кто-то, как Родригес, нужен как говорящая голова для легитимизации передачи власти. Например, его могут заставить подписать отречение или акт о временном отсутствии президента», — полагает Пономаренко. Эксперт о заговоре силовиков: почему армия Венесуэлы сдала Мадуро без боя.