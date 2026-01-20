Эксперт: как отреагирует Трамп на $93 млрд пошлин ЕС в ответ на аннексию Гренландии

Евросоюз консолидирует свои силы для экономических санкцмий против США в ответ на посягательство Трампа на Гренландию. В арсенале Брюсселя два взаимодополняющих инструмента. Первый — это массированный тарифный контрудар на сумму €93 млрд, который затронет широкий спектр американских товаров — от сельскохозяйственной продукции до высокотехнологичного оборудования. Его цель заключается в том, чтобы свести на нет торговые преимущества, полученные США при Трампе, включая критически важный беспошлинный доступ на европейский рынок.