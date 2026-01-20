Эксперт: как отреагирует Трамп на $93 млрд пошлин ЕС в ответ на аннексию Гренландии

Формы ответа
Евросоюз консолидирует свои силы для экономических санкцмий против США в ответ на посягательство Трампа на Гренландию. В арсенале Брюсселя два взаимодополняющих инструмента. Первый — это массированный тарифный контрудар на сумму €93 млрд, который затронет широкий спектр американских товаров — от сельскохозяйственной продукции до высокотехнологичного оборудования. Его цель заключается в том, чтобы свести на нет торговые преимущества, полученные США при Трампе, включая критически важный беспошлинный доступ на европейский рынок.
Помимо тарифов, европейские чиновники активно обсуждают применение никогда ранее не использовавшегося «Инструмента противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument, ACI), который негласно называют «торговой базукой». Этот механизм, принятый в 2023 году, позволит не только вводить пошлины, но и ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, заблокировать инвестиции и затруднить экспорт услуг, в том числе со стороны крупных технологических гигантов из США. В Европе надеются, что эти меры станут дополнительными рычагами давления на переговорах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В неофициальных разговорах звучат все более радикальные предложения: от заморозки ратификации ключевых торговых соглашений с США до бойкота Чемпионата мира по футболу на американской земле, пишет Reuters. Внутри блока нарастает понимание, что «Америка Трампа больше не является надежным партнером для Европы». В связи с этим местные элиты начинают обсуждать возможность фундаментального пересмотра трансатлантических отношений, вплоть до их разрыва.
Торговый разрыв
Как отмечает директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН, политолог Виталий Данилов, угроза ЕС означает коренной пересмотр достигнутых ранее договоренностей. «Все те преференции, которые Трамп выбил с Европейского союза до этого, откатятся назад, будет приостановлено торговое соглашение», — заявил эксперт. Он напомнил, что в рамках предыдущих соглашений «Америка получила беспошлинную торговлю со странами Европейского союза, тогда как ЕС, наоборот, согласился платить повышенные пошлины США».
По мнению политолога, Брюссель, угрожая санкциями, «рассчитывает, что в администрации президента США задумаются над тем, стоит ли идти на такой экономический риск». Однако эта логика не учитывает главную мотивацию Трампа. Данилов убежден, что экономические аргументы для него второстепенны.
Трамп не идет на экономический риск, поскольку решает геополитические задачи. А в их рамках вхождение Гренландии и Канады в состав США необходимо для обеспечения безопасности того макрогосударства, которое он пытается построить, — пояснил политолог.
Он описал амбициозный проект Трампа как создание «новой геополитической реальности» — масштабного государства, «которое будет включать в себя обязательно Гренландию, обязательно Канаду и, возможно, Мексику». По словам эксперта, этот замысел не оставляет места для компромиссов: «Трамп при любых раскладах не остановится перед решением той задачи, которую он себе наметил».
К тому, как считает Данилов, угрозы ЕС не подкреплены готовностью к реальному конфликту.
На протяжении последних десятилетий безопасность полностью была на плечах США, и теперь Трамп требует за это большую плату. Проблема в том, что европейские страны с текущей экономической ситуации не готовы идти на то, чтобы позволить себе такие большие расходы, — подчеркнул он.
Эта дилемма, как полагает политолог, уже толкает европейские элиты к скрытому урегулированию. По его словам, они пытаются «по-тихому помириться с Трампом и не допустить негативного развития событий».
Данилов также предположил, что вынужденное увеличение оборонных расходов может привести к серьезным внутренним изменениям в Европе. «Это обязательно приведет к смене правящих элит, и придут фигуры более конструктивно настроенные на взаимодействие с Россией. Возможно, снова возобновится энергетическое и торгово-экономическое взаимодействие с нашей страной», — заявил эксперт.
Такой поворот событий, по его мнению, является «не самым желательным вариантом развития событий» для глобалистских кругов, что дополнительно мотивирует действующее руководство ЕС искать компромисс с Вашингтоном.