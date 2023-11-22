Эксперт по питанию дала рецепт печенья для кота

Например, для домашнего питомца испечь печенье — для этого потребуется смешать в миске банку консервированного тунца без соли, 4−5 столовых ложек смолотых в кофемолке овсяных хлопьев, одно яйцо и столовую ложку оливкового масла.

«Раскатайте получившуюся массу на колбаски и нарежьте их на кусочки. Далее нужно запечь печенье в духовке в промежутке 10−12 минут при 180 градусах. После приготовления надо достать из духовки и разложить в миску питомцу», — посоветовала Румянцева.

Домашним лакомством для кота могут стать и отваренные креветки, добавила эксперт.

«Для начала нужно очистить креветки от панциря и шлаков. Разрежьте креветку в виде бабочки, чтобы очистить пищеварительный тракт. Продукт лучше варить без добавления каких-либо специй. Затем вынимаем сваренные креветки из емкости и разрезаем на несколько мелких кусочков, чтобы животное могло комфортно поедать пищу. Маленькой кошке рекомендуется давать одну крупную или две мелкие креветки, а взрослой — две крупные или четыре мелкие», — пояснила пищевой технолог.

Она отметила, что паштет для кота тоже можно сделать своими руками — для этого нужно взять 200 г куриных потрохов, одну морковь, зелень и 2−3 веточки сельдерея.