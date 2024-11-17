Эксперт по отношениям рассказал, как отпускать людей

Но если вы собираетесь вычеркнуть человека из свой жизни, эксперт посоветовал попытаться простить его. Если вы этого не сделаете, вы все равно можете застрять в негативном эмоциональном цикле. Можно даже написать письмо человеку, которого отпускаете, объяснив, что вы чувствуете, а затем сжечь его. Это упражнение по освобождению — символическая практика, которая позволяет отпустить прошлое без неловкости или конфликтов.