Эксперт по отношениям рассказал, как отпускать людей

Что такое Национальный день «недружения»
Распространенный вопрос, который многие из нас задают себе: «Могу ли я удалить этого человека из друзей?» Социальные сети зачастую переполнены людьми, которые больше не присутствуют в нашей жизни, но отписываться от них кажется неловкой задачей.
Именно поэтому в Британии появился Национальный день «недружения», который отмечается 17 ноября. Праздник поощряет пользователей удалять из соцсетей людей, которые не являются настоящими друзьями.
Эта тенденция вскоре стала вирусной, и теперь люди отсчитывают часы до момента, когда смогут официально избавиться от ненужных людей. Некоторые даже считают, что Национальный день «недружения» может подчеркнуть реальные проблемы, связанные с самооценкой.
Как научиться отказываться от ненужных людей
Отпустить человека, который когда-то много значил, довольно трудно. Однако иногда сделать это просто необходимо. Тренер по знакомствам и эксперт по отношениям Джеймс Прис признал, что есть много причин, по которым отказ от людей из прошлого может помочь в жизни.
«Хотя дистанцирование себя от кого-то или даже отказ в дружбе может показаться экстремальным и неудобным решением, на самом деле это один из самых мощных актов заботы о себе, которые вы можете практиковать», — отмечает профессионал.
Если вы ищете более здоровые отношения, один из лучших первых шагов — это отпустить людей, которые вас удерживают. Вы просто не сможете сместить фокус внимания на встречу с партнером своей мечты, если все еще думаете о старой любви. Сосредоточение внимания на прошлых отношениях, особенно на токсичных, оставляет мало эмоционального пространства для развития новых связей.
«Это не просто избавление от негатива. Речь идет о том, чтобы осознавать свою самоценность и уделять внимание своему благополучию. Разорвать связи с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя несчастным, — это акт доброты к самому себе», — комментирует Прис.
Но если вы собираетесь вычеркнуть человека из свой жизни, эксперт посоветовал попытаться простить его. Если вы этого не сделаете, вы все равно можете застрять в негативном эмоциональном цикле. Можно даже написать письмо человеку, которого отпускаете, объяснив, что вы чувствуете, а затем сжечь его. Это упражнение по освобождению — символическая практика, которая позволяет отпустить прошлое без неловкости или конфликтов.
Кроме того, вам нужно научиться прощать себя. Не вините себя за то, что отношения не сложились. Вместо этого помните, что вы сделали то, что было правильно в то время, и теперь принимаете четкое решение сосредоточиться на своем счастье.
Джеймс добавил: «Отпустив токсичных людей и отношения, вы освободите место для более полноценных и здоровых связей. Так что не торопитесь, наслаждайтесь процессом и сосредоточьтесь на своем собственном счастье в этот Национальный день “недружения”».