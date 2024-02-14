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Эксперт по отношениям дала советы о первом свидании

Следите за языком тела и ходите в кафе.
Источник: Reuters

Телеведущая британского романтического реалити-сериала «Celebs Go Dating» и брачный агент Анна Уильямсон раскрыла несколько секретов о свиданиях в статье для The Mirror. По мнению специалиста, они будут очень кстати как в День святого Валентина, так и в любое другое время.

  1. Первое свидание не должно проходить в ресторане. Нужно будет заранее продумать наряд, вспомнить правила этикета, вести себя более сдержанно, и к тому же — выдержать скучную беседу, пока вам не принесут счет (или первое блюдо).
  2. Знакомство лучше проводить в кофейне. Кофе можно взять на вынос в случае, если вы захотите прекратить встречу, или наоборот — продолжить беседу, например, на прогулке.
  3. Сбежать посреди свидания — худшее, что можно сделать. Анна отмечает, что не раз была свидетелем «побега» людей, которые якобы отлучились в уборную. Уильямсон придерживается правила о том, что свидание нужно завершить, как полагается. Если не удается выстроить диалог — лучше честно в этом признайтесь, попрощайтесь и удалитесь.
  4. Подводите итоги. В конце свидания поблагодарите другого и назначьте вторую встречу, если оно удалось, либо разделите счет, чтобы не давать ложных надежд.
  5. Обращайте внимание на телесные «красные» флажки (тревожные паттерны поведения). Анна говорит: «Для меня предупреждающим знаком являются локти на столе, нависание над тарелкой, загребание еды, торопливость во время трапезы и разговоры с открытым ртом». По мнению эксперта, все это указывает на нервозность, неаккуратность и отсутствие манер.
  6. Телефон на столе. Уильямсон уверена, что гаджет можно оставить в кармане или сумке, чтобы полностью насладиться беседой. Оставить телефон и отвлекаться на него во время свидания — верх неуважения.
  7. Присматривайтесь к пищевым привычкам. Даже мелочь может сыграть роль в случае, если свидание перерастет в отношения. Если вам доставляет дискомфорт то, как ведет себя собеседник, не стоит это терпеть или игнорировать.

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Олеся Маевская