Эксперт по лжи перечислил три фазы манипуляции мошенников

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, бизнес-тренер, предприниматель, блогер Илья Анищенко перечислил три фазы манипуляции мошенников, которые превращают здравомыслящего человека в послушного исполнителя воли преступников. В беседе с «Радио 1» 10 декабря он объяснил, что схема мошенников начинается не с «глупости жертвы», а с утечки данных.
Аферисты звонят не вслепую — они знают, что человек ждет курьера, имеет ребенка или сталкивался со взломом «Госуслуг». Такой точечный удар, основанный на социальной инженерии, сразу снижает критическое мышление: когда незнакомец озвучивает личные детали, мозг автоматически воспринимает его как «осведомленного» и более заслуживающего доверия.
Далее следует этап запугивания — человека убеждают, что он под следствием, что его деньги в опасности. Задача — не дать остыть. Специалист отметил, что цель мошенников — «держать человека в постоянном напряжении и страхе». На этом фоне включается древний инстинкт «бей, беги или замри», и чаще всего жертва выбирает последнее, переставая здраво мыслить и воспринимая вмешательство близких как угрозу.
Следующий шаг — изоляция и полный контроль. Профайлер объяснил, что мошенники стремятся стать единственным источником «правды» и создать вокруг жертвы информационный вакуум. В этот период человек резко меняется: становится скрытным, уходит в другую комнату для разговоров, агрессивно реагирует на вопросы и придумывает невероятные оправдания, лишь бы защитить навязанную ему искаженную реальность.
По словам Анищенко, мошенники действуют не просто обманом — они последовательно перестраивают психологическое состояние человека, используя стресс, страх и изоляцию.
Ранее 11 декабря 360.ru писал, что жителям Подмосковья напомнили способ усилить защиту аккаунта на «Госуслугах». Речь идет о новой функции «Доверенный контакт», которым может быть родственник или близкий друг. Ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если пользователь решил сменить пароль. При этому у него не будет доступа к личному кабинету.
В этот же день эксперт Даниил Бориславский предупредил, что на фоне ограничений в отношении мессенджера WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и блокировки популярной в России игры Roblox ожидается всплеск фишинговых рассылок. Эксперт предупредил, что поддельные версии популярных сервисов — это полноценные инструменты компрометации телефонных данных, банковских приложений, а также переписок и контактов.
10 декабря Игорь Бедеров в беседе с RT заявил, что игровая платформа Roblox, заблокированная в России с начала декабря, стала благодатной почвой для злоумышленников. По данным МВД России, с начала 2025 года на платформе совершено около 40 преступлений.
6 декабря эксперт Александра Радченко предупредила о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях. По ее словам, жертвы получают сообщения якобы от знакомых. В них доверительный текст вроде «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и ссылка, которая выдает себя за изображение, но на самом деле приводит к загрузке вредоносного ПО на устройство, сообщает НСН.