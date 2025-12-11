Эксперт по лжи перечислил три фазы манипуляции мошенников

6 декабря эксперт Александра Радченко предупредила о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях. По ее словам, жертвы получают сообщения якобы от знакомых. В них доверительный текст вроде «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и ссылка, которая выдает себя за изображение, но на самом деле приводит к загрузке вредоносного ПО на устройство, сообщает НСН.