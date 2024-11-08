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Эксперт по этикету объяснила, является ли поцелуй при встрече дурным тоном

Светский поцелуй — одна из популярных форм приветствия. Этот обычай распространен во многих культурах мира, но особенно часто встречается в Европе и Латинской Америке. В этой статье вместе с ведущей программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяной Барановой мы рассмотрим историю возникновения светского поцелуя, его значение и правила этикета, связанные с ним.

Источник: Psychologies.ru

История происхождения

Светский поцелуй имеет глубокие корни в истории человечества. Одно из первых упоминаний о поцелуе как форме приветствия встречается в древнегреческой мифологии. Поцелуи были символом дружбы и доверия среди воинов, которые таким образом выражали свою верность друг другу перед битвой. В Древнем Риме поцелуй был также знаком уважения к старшим и важным лицам общества.

В Средние века поцелуй стал частью придворного этикета. Рыцари целовали руки дамам, чтобы выразить свое восхищение и уважение. Это было символическим жестом, который подчеркивал благородство и галантность мужчины.

Современное значение

Сегодня светский поцелуй является одним из распространенных способов приветствия в обществе. Он может использоваться как при встрече близких людей, так и при первом знакомстве. Светский поцелуй символизирует дружелюбие, открытость и готовность к общению.

Однако важно помнить, что этот жест не всегда означает романтические чувства. В большинстве случаев он носит чисто социальный характер и не предполагает никаких интимных отношений между участниками.

Правила этикета

Правила этикета относительно светского поцелуя могут различаться в зависимости от страны и культуры. Однако есть несколько общих принципов, которых следует придерживаться:

  • Количество поцелуев. В некоторых странах принято целовать дважды — сначала в правую щеку, затем в левую. В других странах достаточно одного поцелуя. Важно учитывать местные традиции и следовать им.
  • Положение рук. Руки должны быть свободными, чтобы не создавать неудобства партнеру. Можно слегка коснуться плеча или предплечья собеседника.
  • Время. Светский поцелуй обычно совершается сразу после приветствия и обмена рукопожатиями.

«Фактически при светском поцелуе не происходит контакта губами к коже. Люди просто касаются щеками, имитируя поцелуй», — подчеркивает эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Различия в традициях

В разных странах существуют свои особенности исполнения светского поцелуя:

  • Франция. Во Франции традиционно целуют дважды — в правую и левую щеки. Однако в некоторых регионах количество поцелуев может достигать трех или даже четырех.
  • Испания. В Испании также принято целоваться дважды, но иногда количество поцелуев увеличивается до трех.
  • Италия. Итальянцы часто целуются трижды, начиная с правой щеки.
  • Россия. В России светский поцелуй не столь распространен, однако в некоторых кругах он все же практикуется. Обычно целуются дважды, начиная с левой щеки.

«Это отдельная культурологическая традиция. На Руси изначальна использовался троекратный поцелуй для приветствия. Но потом мы победили все эти пережитки и не целовались какое-то время. А сейчас светский поцелуй возвращается в нашу культуру», — заметила ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяна Баранова.

Светский поцелуй — это важная часть социальной жизни многих народов. Он помогает людям устанавливать контакт, выражать уважение и дружбу. Однако важно помнить о культурных различиях и соблюдать правила этикета, чтобы избежать неловких ситуаций.

Татьяна Баранова, Ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7».