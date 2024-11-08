Эксперт по этикету объяснила, является ли поцелуй при встрече дурным тоном

Светский поцелуй — одна из популярных форм приветствия. Этот обычай распространен во многих культурах мира, но особенно часто встречается в Европе и Латинской Америке. В этой статье вместе с ведущей программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяной Барановой мы рассмотрим историю возникновения светского поцелуя, его значение и правила этикета, связанные с ним.