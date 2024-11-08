Эксперт по этикету объяснила, является ли поцелуй при встрече дурным тоном

История происхождения
Светский поцелуй имеет глубокие корни в истории человечества. Одно из первых упоминаний о поцелуе как форме приветствия встречается в древнегреческой мифологии. Поцелуи были символом дружбы и доверия среди воинов, которые таким образом выражали свою верность друг другу перед битвой. В Древнем Риме поцелуй был также знаком уважения к старшим и важным лицам общества.
В Средние века поцелуй стал частью придворного этикета. Рыцари целовали руки дамам, чтобы выразить свое восхищение и уважение. Это было символическим жестом, который подчеркивал благородство и галантность мужчины.
Современное значение
Сегодня светский поцелуй является одним из распространенных способов приветствия в обществе. Он может использоваться как при встрече близких людей, так и при первом знакомстве. Светский поцелуй символизирует дружелюбие, открытость и готовность к общению.
Однако важно помнить, что этот жест не всегда означает романтические чувства. В большинстве случаев он носит чисто социальный характер и не предполагает никаких интимных отношений между участниками.
Правила этикета
Правила этикета относительно светского поцелуя могут различаться в зависимости от страны и культуры. Однако есть несколько общих принципов, которых следует придерживаться:
- Количество поцелуев. В некоторых странах принято целовать дважды — сначала в правую щеку, затем в левую. В других странах достаточно одного поцелуя. Важно учитывать местные традиции и следовать им.
- Положение рук. Руки должны быть свободными, чтобы не создавать неудобства партнеру. Можно слегка коснуться плеча или предплечья собеседника.
- Время. Светский поцелуй обычно совершается сразу после приветствия и обмена рукопожатиями.
«Фактически при светском поцелуе не происходит контакта губами к коже. Люди просто касаются щеками, имитируя поцелуй», — подчеркивает эксперт по этикету Татьяна Баранова.
Различия в традициях
В разных странах существуют свои особенности исполнения светского поцелуя:
- Франция. Во Франции традиционно целуют дважды — в правую и левую щеки. Однако в некоторых регионах количество поцелуев может достигать трех или даже четырех.
- Испания. В Испании также принято целоваться дважды, но иногда количество поцелуев увеличивается до трех.
- Италия. Итальянцы часто целуются трижды, начиная с правой щеки.
- Россия. В России светский поцелуй не столь распространен, однако в некоторых кругах он все же практикуется. Обычно целуются дважды, начиная с левой щеки.
«Это отдельная культурологическая традиция. На Руси изначальна использовался троекратный поцелуй для приветствия. Но потом мы победили все эти пережитки и не целовались какое-то время. А сейчас светский поцелуй возвращается в нашу культуру», — заметила ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяна Баранова.
Светский поцелуй — это важная часть социальной жизни многих народов. Он помогает людям устанавливать контакт, выражать уважение и дружбу. Однако важно помнить о культурных различиях и соблюдать правила этикета, чтобы избежать неловких ситуаций.
Татьяна Баранова, Ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7».