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Эксперт по этикету объяснила, нужно ли снимать перчатки во время приветствия

С наступлением осени люди стремятся укутаться в теплые шарфы и скрыть от пронизывающего ветра руки под перчатками. И тут начинают возникать вопросы, как обращаться с этим аксессуаром, если вы встретили знакомого человека или пришли в общественное место. Разбираемся в этом вместе с ведущей программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяной Барановой.

Нужно ли снимать перчатки при приветствии

В прошлом веке и столетиями ранее перчаткам уделялось огромное значение, поэтому существовала масса правил, связанных с ними. Сейчас ограничений стало существенно меньше.

«У перчаток в современном мире есть конкретная функция — сохранить тепло рук. Поэтому, когда происходит церемония приветствия, аксессуар необходимо снимать. К слову, женщины могут этого не делать за исключением ситуации, если на них надеты толстые варежки. А вот мужчинам рекомендуется всегда снимать перчатки при рукопожатии», — заметила ведущая программы на «Радио 7» Татьяна Баранова.

Правила в ношении перчаток для мужчин и женщин действительно отличаются. Вот основные из них.

Для мужчин

Если вы протянете даме руку в перчатке, это будет расценено как неуважение. Собираетесь поприветствовать кого-то рукопожатием — снимите обе перчатки.

Для женщин

Если вам хотят поцеловать руку, вы можете протянуть ее в перчатке. В то же время если женщина решает снять перчатку, то этим она демонстрирует равенство с мужчиной.

Как обращаться с перчатками в общественных местах

В разных ситуациях действуют разные правила. Из общего: считается, что если вы пришли в ресторан, то перчатки не кладут на стол, как и любые другие предметы.

И снова разделим правила для мужчин и женщин.

Для мужчин

При входе в помещение перчатки или варежки обязательно нужно снять.

Для женщин

Снимаете верхнюю одежду — снимите сразу и перчатки или варежки. Дамы не должны снимать на людях перчатки, которые являются частью их костюма. Кстати, то же правило распространяется и на мужчин.

Как относились к перчаткам в прошлом

Знаете, откуда появилось выражение «менять как перчатки»? «Раньше полагалось, чтобы перчатки всегда были чистыми. Поэтому люди обязательно имели при себе несколько пар и своевременно их меняли», — уточнила эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Интересный факт: самая древняя перчатка была найдена в 1922 году в гробнице фараона Тутанхамона. Кстати, перчатки в Древнем Египте — признак власти и высокого положения в обществе. Их носили и мужчины, и женщины. В качестве материала использовали лен, шелк и тонкую кожу.

Татьяна Баранова, Эксперт по этикету, ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7».