Эксперт по этикету объяснила, нужно ли снимать перчатки во время приветствия

С наступлением осени люди стремятся укутаться в теплые шарфы и скрыть от пронизывающего ветра руки под перчатками. И тут начинают возникать вопросы, как обращаться с этим аксессуаром, если вы встретили знакомого человека или пришли в общественное место. Разбираемся в этом вместе с ведущей программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяной Барановой.