Эксперт по этикету объяснила, нужно ли снимать перчатки во время приветствия

Нужно ли снимать перчатки при приветствии
В прошлом веке и столетиями ранее перчаткам уделялось огромное значение, поэтому существовала масса правил, связанных с ними. Сейчас ограничений стало существенно меньше.
«У перчаток в современном мире есть конкретная функция — сохранить тепло рук. Поэтому, когда происходит церемония приветствия, аксессуар необходимо снимать. К слову, женщины могут этого не делать за исключением ситуации, если на них надеты толстые варежки. А вот мужчинам рекомендуется всегда снимать перчатки при рукопожатии», — заметила ведущая программы на «Радио 7» Татьяна Баранова.
Правила в ношении перчаток для мужчин и женщин действительно отличаются. Вот основные из них.
Для мужчин
Если вы протянете даме руку в перчатке, это будет расценено как неуважение. Собираетесь поприветствовать кого-то рукопожатием — снимите обе перчатки.
Для женщин
Если вам хотят поцеловать руку, вы можете протянуть ее в перчатке. В то же время если женщина решает снять перчатку, то этим она демонстрирует равенство с мужчиной.
Как обращаться с перчатками в общественных местах
В разных ситуациях действуют разные правила. Из общего: считается, что если вы пришли в ресторан, то перчатки не кладут на стол, как и любые другие предметы.
И снова разделим правила для мужчин и женщин.
Для мужчин
При входе в помещение перчатки или варежки обязательно нужно снять.
Для женщин
Снимаете верхнюю одежду — снимите сразу и перчатки или варежки. Дамы не должны снимать на людях перчатки, которые являются частью их костюма. Кстати, то же правило распространяется и на мужчин.
Как относились к перчаткам в прошлом
Знаете, откуда появилось выражение «менять как перчатки»? «Раньше полагалось, чтобы перчатки всегда были чистыми. Поэтому люди обязательно имели при себе несколько пар и своевременно их меняли», — уточнила эксперт по этикету Татьяна Баранова.
Интересный факт: самая древняя перчатка была найдена в 1922 году в гробнице фараона Тутанхамона. Кстати, перчатки в Древнем Египте — признак власти и высокого положения в обществе. Их носили и мужчины, и женщины. В качестве материала использовали лен, шелк и тонкую кожу.
Татьяна Баранова, Эксперт по этикету, ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7».