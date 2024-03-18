Эксперт по этикету назвала 2 главных правила общения по видеосвязи на улице

По ее словам, также не стоит снимать случайных прохожих без их согласия, камеру следует разместить так, чтобы в кадр попало как можно меньше посторонних людей. Эксперт добавила, что исключения из правила возможны, но нужно чувствовать границы дозволенного. Например, можно показать собеседнику улицы города и пешеходов, если в этом есть необходимость во время разговора.