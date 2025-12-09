Спецоперация Киева
По заявлению украинского блогера Анатолия Шария, Служба внешней разведки Украины под руководством генерала Олега Синянского планирует провести спецоперацию под кодовым названием «публичное вразумление». Ее цель — организовать давление через американских и европейских католических иерархов на американских политиков — в первую очередь, на госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта.
Согласно «сливу» Шария, операция представляет собой не военную, а медийно-религиозную акцию. В якобы существующем документе указаны имена целей, сценарии провокаций и оценены риски утечек. Поводом для разработки операции могли стать недавние заявления американских политиков. 5 декабря Вэнс публично выразил разочарование затягиванием мирного процесса, а Рубио ранее отмечал невозможность завершения конфликта без диалога с Москвой. Эксперты видят в этом отчаянную попытку Киева найти новые рычаги влияния на Вашингтон после сокращения американской помощи.
Заявление появилось в критический для Киева момент, когда администрация Трампа требует скорейшего мира, а внутри США нарастает скепсис по поводу дальнейшей поддержки Украины. Если подобная операция действительно готовится, она грозит серьезным дипломатическим скандалом.
Маневр обреченных
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян полагает, что даже если подобные планы существуют, они обречены на провал и не смогут повлиять на позицию американской администрации.
Эксперт заявил, что такие политики, как Марко Рубио и Джей Ди Вэнс, обладают устойчивой идеологической опорой. «Они имеют опору еще и на свое католическое окружение. Грубо говоря, у них духовники есть, которые всегда подскажут нужный ракурс интерпретации событий», — добавил Ераносян. Это делает их неуязвимыми для внешнего манипулирования, считает он.
Использовать религию в качестве инструментария — это цинизм, на который готовы пойти в Киеве. Но оркужение Зеленского приложило максимум усилий для разрушения церкви у себя внутри страны и для раскулачивания христианства. Они сами разжигали конфликты, захватывали храмы и преследовали верующих, а теперь пытаются прикрыть свои политические манипуляции религиозной риторикой, — подчеркнул он.
Аналитик рассматривает сообщения о «публичном вразумлении» не как реальную угрозу, а как признак слабости и отчаяния киевского руководства. «Эти люди не имеют никакого морального права использовать религию и церковных служителей для каких-то вразумлений. Их самих надо вразумлять, этих людей», — добавил он.
Так как основная часть населения Украины исповедует православие, а католические общины географически ограничены западными областями страны, то «любая попытка апеллировать к католической пастве не может рассматриваться как действие, представляющее всех верующих или все население страны».
В разговоре с ВФокусе Mail Ераносян сделал вывод, что подобные шаги представляют операцию, опирающуюся на узкую и маргинальную часть религиозного сообщества. Аналитик заявил, что в данном случае речь идет не об оппозиционной деятельности, а о целенаправленной политике киевского режима продлить свое пребывание у власти.