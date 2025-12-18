Невыученные уроки
Известный американский экономист Джеффри Сакс в открытом письме канцлеру Германии Фридриху Мерцу жестко раскритиковал политику Запада в отношении России, приведшую к украинскому кризису. Профессор Колумбийского университета призвал к дипломатическим методам решения конфликта, прекращению экспансии НАТО и восстановлению европейской архитектуры безопасности с учетом интересов Москвы. Полный текст письма опубликовала либеральная немецкая газета Berliner Zeitung.
Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов рассказал ВФокусе Mail, что сам факт публикации полного текста обращения в крупном немецком издании является значимым политическим сигналом.
Это говорит о том, что в немецком обществе, в немецких политических элитах уже зреет вопрос относительно того, что противостояние с Россией имеет самые негативные последствия для немецкой экономики и для немецкого политического слоя в целом.
Эксперт пояснил, что публикация отражает растущее осознание в Европе тупиковости и опасности текущего курса на эскалацию. Призывы Мерца к жесткой конфронтации, по оценке Данилова, не находят широкой поддержки внутри страны, где фигура канцлера стремительно теряет авторитет.
«Стремление господина Мерца спровоцировать возможную войну с Россией не находит должного отклика в немецком обществе. Его уже не поддерживают ни ХДС, ни ХСС, а СДПГ держится в стороне. Фактически серьезной политической опоры у него нет», — подчеркнул политолог.
В заключительном параграфе Джеффри Сакс прямо призывает Мерца к исторической честности: «Изучите историю, господин канцлер! И будьте честны в этом! Без честности не может быть доверия. Без доверия не может быть безопасности». Профессор предупреждает, что только дипломатия, а не дальнейшая эскалация может предотвратить повторение европейских катастроф прошлого.
Этот посыл, по мнению Данилова, содержит прямой и жесткий исторический аргумент, обращенный к немецкому руководству. «Американский экономист особо заострил внимание на необходимости извлечь исторические уроки. Это прямая отсылка к тому, что Германия неоднократно сталкивалась с российской военной мощью и каждый раз терпела поражение», — заключил эксперт.