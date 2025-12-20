Разведывательная служба Великобритании MI6 продолжит бороться с Россией при новом руководителе ведомства. Такую точку зрения выразила исполнительный директор фонда «Историческая память» и эксперт Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Наталия Селюкина.
Ранее новая глава MI6 Блейз Метревели предупредила о «серьезной угрозе, исходящей от России». В своей первой речи на новом посту она обвинила РФ в ведении гибридной войны, которая включает в себя кибератаки и запуски беспилотников. Это значит, что Британия продолжит противодействовать России при помощи других стран, уверена эксперт.
«Экспорт хаоса — это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не вынудят изменить свои расчеты», — сказала Метревели.
Селюкина уверена, что британская разведка будет противостоять России по всем возможным направлениям.
«Россию в очередной раз обвинили в том, чем, собственно, занимаются сами британские спецслужбы. Заявление, безусловно, заставляет нас задуматься о том, что основной целью британских спецслужб будет противостояние не только вообще российским спецслужбам, а деятельности нашего государства в вопросах, связанных и с нашей безопасностью, и с реализацией внешних политических интересов Российской Федерации», ― сказала Селюкина в беседе с Sputnik.
Эксперт напомнила, что на протяжении всей истории британцы предпринимали попытки навредить нашей стране. По ее словам, Метревели «ничего нового не привносит, но зато использует современные технологии и инструменты гибридной прокси-войны».
«Каждый раз обнаруживается, что следы все ведут в Лондон. Сегодня там говорят о демократии, но поддерживают неонацистов. После Великой Отечественной войны они всячески создавали плацдарм для укрывательства нацистских пособников и преступников», ― заключила Селюкина.