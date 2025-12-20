Эксперт: первая речь директора MI6 против России, что ждать от британской разведки

«Россию в очередной раз обвинили в том, чем, собственно, занимаются сами британские спецслужбы. Заявление, безусловно, заставляет нас задуматься о том, что основной целью британских спецслужб будет противостояние не только вообще российским спецслужбам, а деятельности нашего государства в вопросах, связанных и с нашей безопасностью, и с реализацией внешних политических интересов Российской Федерации», ― сказала Селюкина в беседе с Sputnik.