Эксперт: перерастет ли конфликт Пакистана и Афганистана в войну и какую роль сыграет РФ

Возобновились столкновения
Солдаты армии Пакистана открыли огонь на границе с Афганистаном в ответ на нападение на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает телеканал PTV, ссылаясь на вооруженные силы страны.
«На постах боевиков вспыхнули пожары, и талибы отступили, оставив после себя множество убитых», — сказано в сообщении.
При этом портал Tolo News сообщил, что у пограничного перехода «Спинбулдак — Чаман» происходят тяжелые бои. Этот участок является одним из важных торговых путей между двумя государствами.
По информации портала, в результате боев там погибли три жителя, несколько детей получили различные ранения. Кроме того, погибшие есть и среди военнослужащих.
Управление информации и культуры афганской провинции Гельменд заявило, что солдаты Пакистана захватили семерых рабочих около условной границы и жестоко расправились с ними.
Конфликт начался на прошлой неделе, после того, как талибы обвинили Исламадад в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по ее территории.
Давние противоречия
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович специально для ВФокусе Mail рассказал, что между Пакистаном и Афганистаном существуют давние противоречия, которые касаются территории.
«Между Афганистаном и Пакистаном давние территориальные противоречия. Зоны, потерянные Афганистаном еще в период конфликтов с Британией и ее колониальными войсками, сейчас вошли в состав Пакистана. Здесь получается, что Афганистан хочет вернуть себе территории, а Пакистан считает их своими. Поэтому там еще в 30-е годы были рецидивы конфликтов, скажем так, прокси-войны между сторонами. На текущий момент все принимает виды таких столкновений», — сказал собеседник издания.
Война между сторонами возможна
Мендкович отметил, что с приходом к власти «Талибана» это уже не первый вооруженный конфликт на границе, однако во что-то большее такие стычки не перерастали. При этом прогнозировать, как сложится сегодняшняя ситуация, довольно-таки сложно, добавил эксперт.
«За последние годы после прихода к власти “Талибана” это уже не первый вооруженный конфликт на границе. Но как-то все обходилось. Поэтому выступать с прогнозами, что война неизбежна — я бы не стал. Однако дать гарантии, что в этот раз ее не произойдет, потому что все же противоречия же есть — я тоже не могу», — заявил политолог.
Роль России в конфликте
Мендкович подчеркнул, что конфликт между государствами не в интересах Москвы, так как она выстраивает торговые отношения с этими двумя странами. При этом Россия не станет занимать чью-либо сторону.
«Россия, безусловно, не заинтересована в дальнейшем обострении ситуации, потому что она выстраивает мирные торговые отношения с Пакистаном и Афганистаном и вообще всячески стремится к стабилизации ситуации в регионе. Естественно, Россия не будет участвовать в этом конфликте на чье-либо стороне», — отметил собеседник издания.
По мнению эксперта, Россия может предложить свои услуги по миротворчеству между Пакистаном и Афганистаном.
«Я думаю, Россия готова предложить свои услуги по миротворчеству между двумя странами. Другое дело, что я не могу сказать, в какие сроки и в каком формате может начаться такой диалог, потому что повторюсь — это уже не первый инцидент между Афганистаном и Пакистаном после прихода к власти талибов. Поэтому ситуация может развиваться непредсказуемым образом», — резюмировал Мендкович.