Эксперт: перерастет ли конфликт Пакистана и Афганистана в войну и какую роль сыграет РФ

«За последние годы после прихода к власти “Талибана” это уже не первый вооруженный конфликт на границе. Но как-то все обходилось. Поэтому выступать с прогнозами, что война неизбежна — я бы не стал. Однако дать гарантии, что в этот раз ее не произойдет, потому что все же противоречия же есть — я тоже не могу», — заявил политолог.