Эксперт перечислила способы борьбы с хроническим переутомлением

«Сначала появляется раздражительность, бессонница, усталость по утрам, сонливость, частые простуды. Позже к ним присоединяется низкий уровень энергии, не проходящий даже после отпуска, “туман в голове”, спад интереса к работе и снижение эмпатии», ― рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, чтобы справиться с хроническим переутомлением, необходим высокий уровень осознанности, который можно достичь с помощью практик медитации и глубокого дыхания.

«Начать надо с приоритизации задач, планирования рабочего времени, разбития больших задач на более мелкие, чтобы организм чувствовал, что хорошо справляется с делами. А также надо мягко и постепенно вводить в свою жизни физические упражнения», ― подчеркнула эксперт.

Кроме того, отметила Грибук, планирование и ведение дневника сна также считаются эффективными способами борьбы с хроническим переутомлением.

Ранее, 12 мая, в День осведомленности о синдроме хронической усталости, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что чаще всего это состояние встречается в возрасте 40−59 лет. При этом женщины во всех возрастных категориях более подвержены этому заболеванию, составляя 60−85% от всех заболевших.

По ее словам, часто синдром хронической усталости прячет под своей маской хроническую депрессию, тревожный синдром или психосоциальную дезадаптацию и даже такие серьезные заболевания, как, например, шизофрения.