Эксперт перечислила полезные свойства меда

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 12 августа, специалист отметила, что свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека.
«На Руси мед ценился на вес золота, потому неудивительно, что так много традиционных продуктов появляется в кухне славян», — заявила Чабиева. Она указала на то, что в составе меда содержатся полифенольные соединения, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Так, мед помогает организму защититься от хронического воспаления, действует как профилактика рака, атеросклероза и сахарного диабета. Также мед применяется в противопаразитарных и противовирусных целях.
Помимо этого, мед способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Также этот продукт снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на уровень холестерина, защищает клетки от свободных радикалов и улучшает общее состояние организма, а также способствует поддержанию зрения.
В июне председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал, как проверить качество меда. Так, стоит взять каплю меда на кончик языка и размазать его по небу, если будет чувствоваться першение, пощипывание или небольшая горчинка, то, вероятнее всего, мед настоящий, пишет RT. Жидкость меда никак не определяет его натуральность, как и цена.
Также 12 августа священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) рассказал 360.ru, почему Медовый Спас получил свое название. По его словам, праздник назвали так в народе, потому что к этому времени все отцветало, и пчелы заканчивали собирать мед, а пасечники снимали соты.
В октябре диетолог Наталья Круглова заявила, что мед не может заменить полноценное лечение при гриппе и простуде из-за того, что в нем мало органических веществ. По ее словам, мед полезен для профилактики болезней — ферменты, содержащиеся в продукте, помогут защититься от вирусов, отмечает НСН.
В августе прошлого года пчеловод Александр Марченко рассказал, что натуральный мед вероятнее всего купить на ярмарках и рынках. По словам специалиста, показателем настоящего меда являются удельный вес и плотность. Покупателя должны насторожить разноцветные баночки со всевозможными оттенками желтого и оранжевого.
Ранее врач гастроэнтеролог-гепатолог, к.м.н. Ольга Аришева в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что мед в сотах хранится до 15 лет, если помещен в стеклянную банку в прохладном темном месте. Запечатанные соты не дают меду бродить. Жидкий мед хранится в таких же условиях до двух лет.