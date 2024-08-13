Эксперт перечислила полезные свойства меда

«На Руси мед ценился на вес золота, потому неудивительно, что так много традиционных продуктов появляется в кухне славян», — заявила Чабиева. Она указала на то, что в составе меда содержатся полифенольные соединения, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Так, мед помогает организму защититься от хронического воспаления, действует как профилактика рака, атеросклероза и сахарного диабета. Также мед применяется в противопаразитарных и противовирусных целях.