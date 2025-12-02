Эксперт: почему раскол церкви Армении закончится победой Турции

Компромат и предательство
Премьер-министр Армении Никол Пашинян достиг успеха в своем многолетнем противостоянии с руководством Армянской Апостольской церкви, сумев расколоть ее изнутри. После многомесячного давления, включавшего аресты ближайших соратников католикоса, часть высшего духовенства перешла на сторону светской власти. На встрече с Пашиняном 29 ноября восемь епископов и архиепископов не только поддержали выводы Следственного комитета о компрометирующем видео с главой канцелярии Эчмиадзина, но и открыто призвали католикоса Гарегина II к добровольной отставке.
Видеоматериал, на котором якобы изображена интимная связь главы канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршака Хачатряна с родственницей, стал лишь формальным поводом для эскалации. Сам Хачатрян отверг обвинения, назвав их «фантазией и клеветой», а католикос встал на его защиту. Однако для группы епископов во главе с предстоятелем Арцахской епархии Вртанесом Абрамяном это стало последней каплей. В своем обращении к патриархам Константинополя и Иерусалима, а также ко всему духовенству они объявили нынешний курс Эчмиадзина «незаконным, опасным и разрушительным» и потребовали созвать Первый национальный церковный собор для глубокого реформирования устава древнейшей государственной христианской церкви мира.
Ответная реакция католикоса Гарегина II не смогла переломить ситуацию. Собрание Верховного духовного совета, экстренно созванное 30 ноября в Эчмиадзине, сорвалось из-за организованного бойкота со стороны восставших архиереев, что привело к фактическому параличу управления одной из древнейших христианских церквей мира.
Этот глубокий раскол стал закономерной кульминацией конфликта, корни которого уходят в трагическое поражение в Карабахе 2020 года, после которого глава церкви публично обвинил премьер-министра в предательстве национальных интересов. К 2025 году противостояние достигло точки кипения. Gосле силового штурма резиденции службами безопасности в июне Никол Пашинян призвал «освободить» церковь от «антихристианской группировки». В лагере сторонников католикоса происходящее воспринимают не как попытку обновления, а как откровенную политическую чистку, конечная цель которой — поставить во главе ААЦ управляемого «провластного католикоса».
Стратегия подчинения
Политолог Дмитрий Родионов считает, что своими действиями Никол Пашиняна преследует банальную цель — «не дать церкви сплотить вокруг себя эту оппозицию».
Церковь сама в политику не лезет, но она является таким символом, вокруг которого могла бы возникнуть новая оппозиция. Поэтому он пытается сменить руководство церкви, — говорит Родионов, уточняя, что речь идет не о создании новой структуры, как на Украине, а о "подчинении старой через смену руководства на более лояльных себе людей.
Хотя изначально Родионов сомневался в успехе Пашиняна из-за высокого авторитета церкви в Армении, он отметил успехи его манипуляций. «Как мы видим, ему удалось привлечь на свою сторону определенную часть духовенства — неизвестно, посулами, деньгами или угрозами. Пока что у него все получается, и это, к сожалению, приходится констатировать», — добавил он.
Методы этой борьбы эксперт характеризует как классические политические технологии, где важна не истина, а наличие формального повода для давления. «Тут мы имеем дело не с церковным правом, а с политическими технологиями. В них не требуется ни большого количества, ни высокого качества компрометирующих материалов. Главное, чтобы хоть что-то было, и, что важнее, чтобы имелся административный рычаг, позволяющий изменить существующий порядок», — объясняет Родионов.
Политолог не исключает, что конфликт может вылиться в уличные протесты. Но произойдет это только при условии, если появятся новые лидеры, способные их возглавить, так как сами священники на это не пойдут.
Среди внешних бенефициаров ослабления церкви и удержания Пашиняна у власти Родионов однозначно называет Азербайджан и Турцию. «Этим силам выгодно, чтобы Пашинян остался у власти. В первую очередь, конечно же, Азербайджану. После чего они проведут референдум по Конституции. Это фактически будет отправной точкой для постепенного поглощения Армении», — прогнозирует эксперт. По его мнению, для этих стран сложившаяся ситуация — шанс «взять Армению без боя, тепленькой», что также отвечает интересам Запада в поиске новых транспортных коридоров.