Эксперт: почему раскол церкви Армении закончится победой Турции

Видеоматериал, на котором якобы изображена интимная связь главы канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршака Хачатряна с родственницей, стал лишь формальным поводом для эскалации. Сам Хачатрян отверг обвинения, назвав их «фантазией и клеветой», а католикос встал на его защиту. Однако для группы епископов во главе с предстоятелем Арцахской епархии Вртанесом Абрамяном это стало последней каплей. В своем обращении к патриархам Константинополя и Иерусалима, а также ко всему духовенству они объявили нынешний курс Эчмиадзина «незаконным, опасным и разрушительным» и потребовали созвать Первый национальный церковный собор для глубокого реформирования устава древнейшей государственной христианской церкви мира.