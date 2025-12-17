Эксперт: для чего Китай лишит Японию гигантских панд в 2026 году

По данным японских СМИ, переговоры о новой аренде зашли в тупик на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином. В частности, на это повлиял комментарий нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня, который вызвал резкое недовольство в Китае. Она сказала, что чрезвычайная ситуация на Тайване, предполагающая применение военной силы, может представлять собой «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии в соответствии с законодательством страны о безопасности.