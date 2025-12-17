Эксперт: для чего Китай лишит Японию гигантских панд в 2026 году

Япония без панд
Посетители смогут увидеть Сяосяо и Лэйлэй в зоопарке Уэно в последний раз 25 января 2026 года. В феврале близнецы, рожденные в Японии 2021 году, как и их родители, и старшая сестра Сянсян, будут возвращены в Китай в рамках действующего соглашения об аренде. Таким образом, Япония утратит всех больших панд сразу — впервые за 54 года.
Ранее в 2024 году в Китай уже вернули родителей близнецов, а в июне 2025 года — всех четырех панд из парка Adventure World в Сирахаме. Таким образом, к концу 2026 года в Японии не останется ни одного «бамбукового посла».
Политический барометр
Поскольку две панды в Токио родились от родителей, предоставленных для исследовательских целей в области разведения, право собственности на них принадлежит Китаю. КНР давно использует гигантскую панду как инструмент дипломатического взаимодействия и укрепления доброй воли по отношению к другим странам.
По данным японских СМИ, переговоры о новой аренде зашли в тупик на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином. В частности, на это повлиял комментарий нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня, который вызвал резкое недовольство в Китае. Она сказала, что чрезвычайная ситуация на Тайване, предполагающая применение военной силы, может представлять собой «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии в соответствии с законодательством страны о безопасности.
Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что Япония «надеется на продолжение обмена пандами», однако представитель МИД КНР Го Цзякунь уклонился от прямого ответа, посоветовав обратиться «в соответствующие органы».
Пандодипломатия
С 1984 года все панды в мире юридически принадлежат Китаю. Аренда обходится в до $250 млн за пару, но главное — пекинские власти в любой момент могут прекратить программу, не объясняя причин.
Кандидат политических наук, доцент ДВФУ Андрей Губин считает, что то, что Япония останется без панд может быть чистой случайностью — проще говоря, совпали сроки завершения по договору аренды.
Всегда хочется верить в лучшее и считать, что никак не связано с ухудшением в политических отношениях между странами, что все это лишь неудачное совпадение, — заявил эксперт.
По его словам, пока сложно сказать, можно ли это стать началом новой тактики КНР в отношении «недружественных стран».
Однако он допустил, что на фоне охлаждения межгосударственных отношений такой шаг может быть воспринят как политический сигнал. Губин подчеркнул, что в идеале гуманитарные связи не должны страдать из-за политических разногласий, но на практике именно простые люди часто становятся их заложниками.
«Порой создается впечатление, что резкое сворачивание гуманитарных и гражданских связей — обменов между зоопарками, культурных или спортивных мероприятий, торговых контактов — служит не столько дипломатическим инструментом, сколько сигналом для общественного мнения. Для обычных людей, особенно молодежи, политика часто кажется далекой и непонятной, а вот эти простые, повседневные связи — главный критерий отношения к другой стране. Именно они формируют ее образ — порой сильнее, чем официальные заявления», — отметил Андрей Губин.
Эксперт отметил двойственный эффект таких решений: они напрямую формируют негативный образ страны в глазах простых граждан и затрудняют нормализацию отношений в будущем.