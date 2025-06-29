Эксперт: означает ли продолжение войны между Израилем и Ираном заявление МАГАТЭ

«Недели, а не годы»
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CBS News опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что атаки отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия назад». По данным агентства, Тегеран сможет запустить центрифуги для обогащения урана уже «через несколько месяцев, если не раньше».
Это ставит под сомнение эффективность недавних ударов США и Израиля, нацеленных на ключевые объекты, включая подземный комплекс в Фордо. При этом судьба 408 кг высокообогащенного урана остается неясной: Гросси признал, что МАГАТЭ не знает, был ли он уничтожен или тайно вывезен в другое место. Уран, о котором идет речь, обогащен до 60% — выше уровня для гражданского использования, но все еще ниже оружейного. Этот материал, если его еще очистить, теоретически мог бы быть достаточным для производства более девяти ядерных бомб, подчеркивает Гросси.
Тень бомбы
Иран уже приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и отказал инспекторам в доступе к поврежденным объектам, в том числе в Фордо. Параллельно парламент страны обсуждает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. В Вашингтоне, однако, уверены, что запасы урана не перемещались — в противном случае это было бы известно американской разведке.
По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, МАГАТЭ часто занимает неопределенную позицию в конфликтах, не называя конкретных виновников потенциальных угроз, стараясь оставаться в наблюдательной позиции.
«Я думаю, все это очень не понравится Трампу. Потому что президент США уже делал заявления, что все уничтожено. А теперь получается, что все не так однозначно», — пояснил в разговоре с ВФокусе Mail эксперт.
Дандыкин полагает, что такая риторика действительно может подтолкнуть Израиль и США к новым ударам. Позиция Вашингтона и Тель-Авива остается жесткой: любое заявление о восстановлении Ираном ядерного потенциала воспринимается как потенциальная угроза. Хотя предыдущие атаки формально завершились, эскалация возможна, если Тегеран откажется от сотрудничества с МАГАТЭ или начнет открыто наращивать обогащение урана.
«Однако важно учитывать и другие факторы. Например, на Бушерской АЭС работают российские специалисты, а удары по гражданским ядерным объектам могут привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, наблюдатели МАГАТЭ на Запорожской АЭС (как ранее в Донбассе) часто сталкиваются с обстрелами, но их доклады игнорируются. Это создает ощущение, что марсиане бьют — то есть атаки происходят без четкого установления виновных. В целом, подобные заявления МАГАТЭ лишь усиливают напряженность, но не проясняют реальную ситуацию», — заключил эксперт.
От сотрудничества к секретным программам
Иранская ядерная программа началась в 1950-х годах при поддержке США и других западных стран, но после Исламской революции 1979 года была засекречена. В 2002 году стало известно о тайных объектах по обогащению урана, что вызвало международную обеспокоенность. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласившись ограничить ядерную деятельность в обмен на снятие санкций. Однако после выхода США из сделки в 2018 году при первом срок президентства Трампа Тегеран начал постепенно отказываться от обязательств, наращивая обогащение урана.
МАГАТЭ все это время продолжал мониторинг иранских ядерных объектов, однако доступ инспекторов ограничен. В 2023 году сотрудничество стало ухудшатся: Иран отключил камеры наблюдения и запретил проверки на ключевых объектах, включая подземный комплекс в Фордо. Несмотря на это, МАГАТЭ подтверждает, что Тегеран пока не накапливает уран в количествах, достаточных для создания бомбы, но сохраняет все технологические возможности для быстрого перехода к военной программе.
Дарья Баева