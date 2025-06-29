Эксперт: означает ли продолжение войны между Израилем и Ираном заявление МАГАТЭ

Это ставит под сомнение эффективность недавних ударов США и Израиля, нацеленных на ключевые объекты, включая подземный комплекс в Фордо. При этом судьба 408 кг высокообогащенного урана остается неясной: Гросси признал, что МАГАТЭ не знает, был ли он уничтожен или тайно вывезен в другое место. Уран, о котором идет речь, обогащен до 60% — выше уровня для гражданского использования, но все еще ниже оружейного. Этот материал, если его еще очистить, теоретически мог бы быть достаточным для производства более девяти ядерных бомб, подчеркивает Гросси.