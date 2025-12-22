Эксперт: что означает открытие хаба для снабжения ВСУ в Румынии

Власти Румынии в январе 2026 года собираются открыть второй по размеру логистический центр для поставок оружия Киеву. Об этом сообщило румынское министерство национальной обороны, ссылаясь на заявление заместителя командующего миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров на Украине генерала Майка Келлера.
«Начиная с января 2026 года в Румынии разместится второй крупный центр координации и транзита военной техники [для Украины], работающий в тандеме с уже существующим центром в Жешуве, Польша», — сказано в публикации.
По данным ведомства, создание нового логистического узла направлено не только на обеспечение резервного потока, но и на «укрепление логистической устойчивости всего восточного фланга» НАТО. Уточняется, что центр будет специализироваться на передаче артиллерии, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Румыния рассматривалась давно
Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Румыния в качестве логистического хаба рассматривалась на протяжении уже длительного времени. Он отметил, что республика активно помогает киевского режима по нескольким направлениям.
«Других возможностей нет. С кем граничит Украина? Венгрия, Румыния, Словакия и Польша. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо давно заявил, что никаких поставок через территорию его страны на Украину не будет. В Венгрии то же самое сказал и глава правительства Виктор Орбан, что в качестве транзитного коридора венгерское государства использоваться не будет. Остается Румыния, поэтому это направление и основное», — сказал собеседник издания.
Отношения Польши и Украины
По словам политолога, у Варшавы и Киева есть старые споры, которые имеют глубокие исторические корни. Он уточнил, что Польша к части территории Украины относилась как к своим.
«Еще уничтожение польских офицеров и все это наложилось на отношения Варшавы и Киева, которые оставляют желать лучшего. Поэтому Польша все так же рассматривается в качестве хаба, через который идут поставки на Украину, но у Варшавы есть свои задачи, которые она старается выторговать у Киева», — отметил Гусев.
При этом эксперт добавил, что сейчас сложно говорить о том, что логистический узел в Польше могут закрыть в следующем году, поскольку события развиваются очень быстро.
«В течение дня уже ситуация меняется. Поэтому если Украина примет план России, то это будет одно. А если мирный план не будет принят и его проигнорируют киевский режим и его партнеры в Европе, то ситуация будет абсолютно другая», — уточнил профессор.
Изменит ли ситуацию открытие хаба в Румынии
Гусев подчеркнул, что открытие логистического хаба в Румынии для поставок оружия ВСУ никак не изменит положение дел для России.
«Верховный главнокомандующий поставил задачу, которая будет выполнена. Поэтому через Польшу, через Румынию или еще через что-то будут идти поставки — это никак не повлияет на проведение специальной военной операции. Дело в том, что сейчас Европа должна найти 90 миллиардов евро для помощи Киеву. Этих денег нет, они все кредитные. Поэтому как раз это будет основной причиной, а не то, по каким дорогам будут везти технику для ВСУ. Сейчас самое важное для Украины — деньги», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.