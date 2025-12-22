Эксперт: что означает открытие хаба для снабжения ВСУ в Румынии

«Верховный главнокомандующий поставил задачу, которая будет выполнена. Поэтому через Польшу, через Румынию или еще через что-то будут идти поставки — это никак не повлияет на проведение специальной военной операции. Дело в том, что сейчас Европа должна найти 90 миллиардов евро для помощи Киеву. Этих денег нет, они все кредитные. Поэтому как раз это будет основной причиной, а не то, по каким дорогам будут везти технику для ВСУ. Сейчас самое важное для Украины — деньги», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.