Эксперт ответил, откроет ли Анапа курортный сезон в 2026 году

Проблема с разливом нефтепродуктов еще не до конца решена, отметил эксперт. По его словам, еще предстоит достать со дна обломки танкеров, под которыми осталось еще больше 3000 тонн мазута.
«Самый главный аспект — три обломка танкеров, то есть две носовые части танкеров и одна кормовая часть до сих притоплены на дне Керченского пролива. По официальным оценкам, там больше 3000 тонн мазута. Их утечка может принести серьёзный вред экосистемам Чёрного моря, Крымского полуострова, Темрюкского района города Анапы», — рассказал эколог.
Пукалов отметил, что сейчас в Краснодарском крае волонтеры собирают мазут, находящийся под слоями песка. В разговоре со Sputnik он указал, что успех зависит от того, насколько хорошо сначала загерметизируют, а затем откачают мазут из фрагментов затонувших танкеров. К тому же он выразил надежду, что за прошедший год мазут стал менее опасным.
«Перспективы курортного сезона 2026 года зависят от того, как проведут работы по первоначальной герметизации, а потом откачке мазута из имеющихся фрагментов затонувших танкеров. Также планы по установке коффердама сейчас затягиваются из-за сложной штормовой погоды. У меня большая надежда на то, что за прошедший год мазут значительно изменил свою структуру. В общем то, можно надеяться, что в Анапе в 2026 году будет полноценный курортный сезон», — резюмировал Пукалов.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. В результате аварии от загрязнения пострадало побережье Черного моря в Краснодарском крае.
Во время работ по очистке береговой линии волонтеры обнаружили икону Богоматери с младенцем на руках, которой около 100 лет.