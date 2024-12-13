Эксперт ответил на заявления о массовом возврате платьев в Wildberries

В разговоре с НСН он усомнился в достоверности информации о массовом возврате платьев. По словам Артема Соколова, вещи иногда возвращают, но нельзя сказать, что это связаны с новогодними праздниками.
«У нас люди в основном соблюдают правила приличия, законодательство и возвращают только тогда, когда действительно необходимо вещь вернуть в связи с какими-то проблемами», — сказал эксперт.
Он отметил, что для возврата вещей после носки есть сервисы аренды одежды, которые позволяют взять что-то на корпоратив, поносить что-то без больших трат, а потом вернуть.
«Вряд ли можно предположить, что это какой-то большой объем возвратов», — добавил Артем Соколов.
Также он рассказал, что потребитель может отказаться от любого товара на маркетплейсе в течение семи дней. Причем независимо от того, подлежит ли вещь возврату. У товара не должна быть нарушена товарная целостность, он не должен был быть в употреблении, должны сохраниться все бирки, ярлыки и вшивные элементы.
Артем Соколов отметил, что клиент, который получает заказ, должен иметь возможность на него посмотреть. Если он не совпал с его ожиданиями, вещь можно вернуть.
«Законодательство в текущем виде защищает полноценно покупателя, поэтому позволяет ему вернуть любой товар, купленный дистанционным способом, в течение семи дней», — пояснил эксперт.
Если вам продали некачественный товар или навязали ненужные услуги — это нарушение прав потребителя. В подобных случаях можно не только вернуть деньги за них, но и получить компенсацию. Эксперты рассказали, что для этого нужно.