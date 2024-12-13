Эксперт ответил на заявления о массовом возврате платьев в Wildberries

Также он рассказал, что потребитель может отказаться от любого товара на маркетплейсе в течение семи дней. Причем независимо от того, подлежит ли вещь возврату. У товара не должна быть нарушена товарная целостность, он не должен был быть в употреблении, должны сохраниться все бирки, ярлыки и вшивные элементы.