Эксперт: отличия военного бюджета США 2026 года и что это значит для России

Американский Сенат принял свою версию проекта бюджета на оборону Соединенных Штатов на следующий год в размере 925 миллиардов долларов, из которых 500 миллионов планируется выделить в качестве помощи Украине.
За законопроект проголосовало 77 законодателей, против — 20 человек.
Рекордный бюджет для Пентагона
Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что выделенный бюджет станет рекордным за всю историю Пентагона, что позволит США сохранить психологическое лидерство в разработке перспективных систем вооружения.
«После того, как шатдаун будет преодолен, Пентагон впервые в своей истории получит такой объем финансовых ресурсов, которые позволят Соединенным Штатам сохранять психологическое лидерство в разработке перспективных систем вооружения. Также начнутся процессы формирования программ по развертыванию системы орбитального перехвата “Золотой купол” от удара баллистических ракет противника, о чем ранее анонсировал президент США Дональд Трамп», — напомнил собеседник издания.
Американский ВПК может быть не готов
Коротченко добавил, что финансы будут потрачены на концентрацию на приоритетных программах, которые могут дать, по мнению Трампа, технологический отрыв от других государств мира.
«В первую очередь, уже на новом этапе в области попыток повторения тех идей, которые впервые сформулировал еще Рональд Рейган в своей стратегической оборонной инициативе. Поэтому нечто подобное уже на новом технологическом витке развития военных технологий и оружия хочет повторить Трамп, если у него это получится. Помешать может неготовность американского военно-промышленного комплекса создать полноценный щит над Северной Америкой и развернуть орбитальную систему перехватчиков. Пока это выглядит достаточно фантастическим проектом, хотя очевидно, что часть идей из этой сферы так или иначе на горизонте ближайших 10−15 лет Америка сможет реализовать», — отметил военный аналитик.
По словам Коротченко, в колоссальном бюджете на оборону глава Белого дома видит возможность вернуть Соединенным Штатам былое величие. Кроме того, эти средства нужны для развития военных технологий и роста военно-промышленного производства во всех сегментах.
Украина не увидит американских денег
В проекте Сената США также предусмотрены 500 миллионов долларов в качестве помощи Украине, однако согласно позиции американского лидера по поводу выделения финансовых средств и вооружения Киеву — известна.
«Позиция Трампа заключается в том, что за поставки оружия на Украину должны платить по завышенной цене. Позиция Трампа очень четко обозначена — бесплатной халявы в виде денег и оружия Украина получать не будет. Кто за это должен заплатить — его меньше всего волнует. Если желающих платить не будет, то значит никакого американского оружия Зеленский не получит», — подчеркнул Коротченко.
Чем ответит Россия
По словам Коротченко, США остаются главным военно-политическим противником РФ. Причем, нет разницы, кто у власти в Соединенных Штатах. При этом военный аналитик отметил, что у Москвы нет никакой необходимости давать какой-либо ответ на планы Вашингтона.
«У нас нет необходимости давать сиюминутный ответ на что-то. У нас полноценная ядерная триада, которая гарантирует, что при агрессии против России со стороны любого государства, мы нанесем противнику неприемлемый ущерб. Такие наши возможности будут задерживать США от реализации агрессивных планов и замыслов против РФ», — сказал собеседник издания.
В сентябре Палата представителей Конгресса США приняла свою версию законопроекта о военных расходах США на 2026 финансовый год, в котором предусмотрена сумма меньше, чем в проекте Сената. На оборону конгрессмены одобрили почти 900 миллиардов долларов, из которых Украине планируется выделить 400 миллионов.
Итоговый вариант бюджета будет дорабатывать специальная комиссия, которая состоит из представителей обеих палат законодательного органа. Только после этого документ поступит на подпись Трампу.