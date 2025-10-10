Эксперт: отличия военного бюджета США 2026 года и что это значит для России

«В первую очередь, уже на новом этапе в области попыток повторения тех идей, которые впервые сформулировал еще Рональд Рейган в своей стратегической оборонной инициативе. Поэтому нечто подобное уже на новом технологическом витке развития военных технологий и оружия хочет повторить Трамп, если у него это получится. Помешать может неготовность американского военно-промышленного комплекса создать полноценный щит над Северной Америкой и развернуть орбитальную систему перехватчиков. Пока это выглядит достаточно фантастическим проектом, хотя очевидно, что часть идей из этой сферы так или иначе на горизонте ближайших 10−15 лет Америка сможет реализовать», — отметил военный аналитик.