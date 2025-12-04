Эксперт: останется ли Умеров в США на фоне коррупционного скандала на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретится в четверг, 4 декабря, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами, чтобы спастись от расследования антикоррупционных органов Украины. Об этом заявил экс-помощник бывшего главы украинского государства Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него (Умерова. — Прим. ред.) и выбора-то особо нет», — сказал он.
По словам Соскина, Владимир Зеленский вынужден рисковать возможным бегством Умерова после громкой отставки бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Может, он (Умеров. — Прим. ред.) уже готов сдаться американцам, о чем Зеленский и не знает. А других кандидатур уже нет: все разбежались, растворились, как Миндичи и Цукерманы», — добавил Соскин.
Последние публичные переговоры Киева и Вашингтона прошли в воскресенье — также в Майами. Умеров возглавлял делегацию Украины.
Умеров в списке
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что если будут давить на Зеленского до конца, то надо это делать через Умерова, который есть в том же списке, что и бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а также остальные участники коррупционной схемы.
«Это одна связка, они соратники, которые находятся в одном списке. Ермак и Умеров были в то же время конкурентами, которые поддерживали Зеленского с разных сторон. Поэтому накрыли одного — накроют и другого. Это создает полную картину того, кем является глава киевского режима», — сказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что расследование против Умерова в рамках коррупционного скандала является очевидным фактом. Скачко напомнил, что секретарь СНБО ранее занимал должность министра обороны Украины.
«Он же отвечал за все поставки, посылки в ВСУ — от снабжения продовольствием до распределения военной помощи по серым схемам. Его поэтому и назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, чтобы сохранить в обойме и спасти. А сейчас, когда всю эту обойму растаскивают по разным частям, дополняя портрет коррупционера Зеленского, Умеров может быть следующим», — добавил политолог.
Сбежит ли Умеров
Эксперт отметил, что вероятность того, что Умеров сбежит с Украины, такая же, как была и у Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.
«Как только почует жареное, сразу сбежит. Зеленский ему в этом поможет, если у него еще остались шансы. Уехать он может в Соединенные Штаты, где у него, как говорят, четыре объекта недвижимости, семья, связи. При этом США могут его задержать и использовать в своих целях. Но Умеров все же надеется, что американские лоббистские группировки его спасут. Может также сбежать в Турцию. Он же крымский татарин, а там вообще хорошая жизнь у него будет. В Турции живут шесть миллионов потомков крымских татар», — заявил Скачко.
При этом, по словам эксперта, Умеров не будет скрываться в Великобритании, поскольку она может выдать его. Он пояснил, что британцы являются очень прагматичными.
«Как только возникает на них какая-то тень, они безжалостно убирают, выдают, уничтожают. Пока Лондон с ними, в том числе и с Умеровым, цацкается, потому что они принесли ему деньги», — сообщил эксперт.
Политолог также не исключил, что Умеров может уже и не вернуться на Украину. Он уточнил, что все будет зависеть от переговоров с Уиткоффом и Кушнером.
«Если Уиткофф и Кушнер передадут через него очень важные месседжи Зеленскому, то он приедет на Украину. Если это будет просто легкая беседа, то Умеров, скорее всего, в США и останется, чтобы не рисковать», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.