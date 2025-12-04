Эксперт: останется ли Умеров в США на фоне коррупционного скандала на Украине

«Как только почует жареное, сразу сбежит. Зеленский ему в этом поможет, если у него еще остались шансы. Уехать он может в Соединенные Штаты, где у него, как говорят, четыре объекта недвижимости, семья, связи. При этом США могут его задержать и использовать в своих целях. Но Умеров все же надеется, что американские лоббистские группировки его спасут. Может также сбежать в Турцию. Он же крымский татарин, а там вообще хорошая жизнь у него будет. В Турции живут шесть миллионов потомков крымских татар», — заявил Скачко.