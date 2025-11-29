Эксперт: что изменит реестр мигрантов МВД с 2027 года в России, почему он не спасет от гетто

Реестровая модель
Новая миграционная стратегия России, принятая в октябре 2025 года, меняет государственный подход к иностранной рабочей силе. Вместо компенсации демографических проблем миграция теперь рассматривается как временный источник рабочих кадров. Основной акцент сделан на поддержку естественного прироста населения.
В связи с этим с 2027 года в России планируется внедрить централизованную систему организованного набора трудовых мигрантов. Механизм будет работать через единый государственный реестр, где работодатели смогут размещать вакансии, а мигранты — проходить предварительный отбор непосредственно в своих странах. Набор будет осуществляться через аккредитованные центры в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и других странах-донорах, где кандидаты будут проходить полную проверку.
Перед приездом мигранты должны будут пройти обязательное обучение — курсы русского языка, российского законодательства и техники безопасности. После прибытия в Россию их трудовая деятельность будет контролироваться через мобильное приложение с функцией геолокации и электронными рабочими визами с биометрическими данными. Оператором всей системы выступит МВД, которое будет отслеживать перемещения мигрантов, контролировать соблюдение трудовых договоров и оперативно выдворять нарушителей.
До конца 2026 года должны быть подготовлены необходимые документы и инфраструктура для внедрения реестровой модели. Эксперты отмечают возможные проблемы для бизнеса — особенно для малых предприятий и сезонных отраслей, которые могут столкнуться с нехваткой рабочих рук из-за зависимости от государственных прогнозов спроса. Систему сначала испытают в нескольких регионах, прежде чем внедрять по всей стране.
Дифференцированный подход
Политолог Вадим Трухачев, специалист по миграционным проблемам, предлагает дифференцированный подход к миграционной политике в зависимости от страны происхождения мигрантов. Количество необходимой рабочей силы будет определять правительство.
«Поскольку индусы придерживаются все-таки другой религии, среди них уровень экстремизма ниже, просто важно не переборщить с количеством при целевом завозе специалистов», — пояснил эксперт. При этом он категорически против привлечения мигрантов из Афганистана. «Афганцы себя показали. Это самые безбашенные, неинтегрируемые эмигранты, они и еще сомалийцы. Среди них уровень радикального исламизма зашкаливает. Узбекистан и Таджикистан просто образцы светскости в целом в сравнении с ними», — добавил он.
Основной проблемой миграционной политики Трухачев называет невозможность точного учета мигрантов из-за безвизового режима. «Отсюда все разночтения: Колокольцев говорит про 5 млн, Бастрыкин — про 15 млн. Президент складывает одну цифру с другой и выводит среднеарифметическое 10 млн», — комментирует политолог.
Эксперт настаивает на обязательной дактилоскопии и проверках на уровне, сопоставимом с досмотром граждан Украины. Чтобы избежать появления гетто, он предлагает ввести квоты на расселение мигрантов на уровне муниципальных округов, а не регионов в целом.
В стратегии национальной политики, да и в концепции миграционной политики возникновение таких гетто уже призвано угрозой национальной безопасности. Даже в западном мире есть Швейцария, которая не допускает создания гетто. Поэтому терактов там до сих пор никогда не было.
Касаясь рисков вытеснения отечественных кадров иностранными работниками, Трухачев отметил, что Евросоюз, при всех своих трудностях, сумел выстроить эффективные механизмы, предотвращающие вытеснение местных кадров мигрантами. В качестве примера он привел процедуру трудоустройства иностранцев: работодатель обязан сначала вывесить вакансию и в течение трех месяцев пытаться найти сотрудника среди местных граждан. Только при отсутствии подходящих кандидатов разрешается нанимать иностранных работников.
В России же, по его словам, пока что «целые отрасли заняты иностранцами, а объявления о работе часто публикуются только на таджикском, узбекском и других языках без русского перевода».