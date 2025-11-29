Эксперт: что изменит реестр мигрантов МВД с 2027 года в России, почему он не спасет от гетто

«Поскольку индусы придерживаются все-таки другой религии, среди них уровень экстремизма ниже, просто важно не переборщить с количеством при целевом завозе специалистов», — пояснил эксперт. При этом он категорически против привлечения мигрантов из Афганистана. «Афганцы себя показали. Это самые безбашенные, неинтегрируемые эмигранты, они и еще сомалийцы. Среди них уровень радикального исламизма зашкаливает. Узбекистан и Таджикистан просто образцы светскости в целом в сравнении с ними», — добавил он.