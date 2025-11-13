Эксперт ООН: могут ли супербактерии у солдат ВСУ быть биологическим оружием

«То есть там же разными антибиотиками лечат больных, поэтому в итоге и появляются штаммы, которые устойчивы ко всем видам антибиотиков, применяемых в данной больнице. Но это могут быть и элементы биологического оружия, которые там отрабатываются. Потому что у многих украинских военнослужащих, которые попали в плен, обнаружили различные инфекции, в том числе, к примеру, лихорадку Эбола», — сказал собеседник издания.