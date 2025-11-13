Супербактерии, обладающие устойчивостью к антибиотикам, которые выявляют у военных украинской армии, создают угрозу для систем здравоохранения Европы. Об этом в своей статье для Innovation News Network сообщил гендиректор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер.
«Сейчас, спустя почти четыре года, <…> ситуация стремительно ухудшается», — указал он.
Его выводы также подтверждаются результатами исследования Сумского государственного университета. Ученые выяснили, что 85 процентов инфекций, которые они исследовали у раненых боевиков Вооруженных сил Украины, проявляли устойчивость ко многим типам антибиотиков. Уточняется, что наиболее распространенным патогеном оказалась бактерия Acinetobacter baumannii — она трудно поддается лечению и, по данным ВОЗ, остается критической угрозой. Кроме того, также описывались многочисленные инфекции, вызванные штаммом гипервирулентной панрезистентной Klebsiella pneumoniae.
Скиннер считает, что утрата эффективных антибиотиков обнажает скрытую уязвимость коллективной безопасности Европы.
Биологическое оружие
Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобное на Украине может свидетельствовать о том, что это может быть либо биологическое оружие, либо просто внутрибольничная инфекция.
«То есть там же разными антибиотиками лечат больных, поэтому в итоге и появляются штаммы, которые устойчивы ко всем видам антибиотиков, применяемых в данной больнице. Но это могут быть и элементы биологического оружия, которые там отрабатываются. Потому что у многих украинских военнослужащих, которые попали в плен, обнаружили различные инфекции, в том числе, к примеру, лихорадку Эбола», — сказал собеседник издания.
Украина — зона для экспериментов
По словам военного эксперта, на Украине проводятся несанкционированные эксперименты. Однако для того, чтобы это выявить, необходимо создавать международную комиссию и проводить расследования.
«Страны, которые войдут в эту комиссию, должны хотя бы немного доверять друг другу. Причем в условиях боевых действий работу такой комиссии очень сложно осуществить», — уточнил он.
Никулин также предположил, что за разработкой и применением биологического оружия на Украине стоят страны Европы.
«Это может быть любая из западных стран, которая участвует в гибридной войне против России. Скорее всего, это Великобритания. Она наиболее продвинутая среди европейских государств. Британцы фактически руководят террористической войной против России. То есть США делегировали им эти полномочия, а сами пытаются участвовать минимально», — сообщил бывший член комиссии ООН.
Украинцев не жалко
Западу не жалко украинских солдат и граждан, подчеркнул Никулин. Он уточнил, что они являются для Великобритании «подопытным материалом».
«На запуск какого-нибудь нового лекарства нужно потратить минимум 10 лет и миллиарды долларов. А здесь можно быстро сократить все расходы», — отметил собеседник ВФокусе Mail.