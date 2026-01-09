Эксперт: ограничит ли Конгресс США желание Трампа захватить Гренландию и начать войну с Мексикой и Кубой

Сенат США одобрил резолюцию, которая запрещает участие американской армии в боевых действиях против Венесуэлы без разрешения на то конгресса.
Согласно документу, президент страны Дональд Трамп должен прекратить использование американских военных на территории Венесуэлы без официального объявления войны или согласия конгресса.
Напомним, что, согласно Конституции США, исключительно конгресс имеет право объявлять войну.
Политолог-американист Малек Дудаков назвал решение Сената США очень знаковым.
«Нужно понимать, что впереди еще голосование в Палате представителей. И если там тоже утвердят акт о военных полномочиях, то действительно не позволят Дональду Трампу проводить какие-либо дальнейшие военные действия в отношении Венесуэлы. Более того, я думаю, что подобного рода акты о военных полномочиях могут быть приняты в отношении других стран, которым Трамп сейчас угрожает, в частности, это и Мексика, и Куба, и Гренландия», — сказал эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.
По его словам, в американском обществе сейчас большинство населения выступает против каких-либо военных операций.
«Опросы общественного мнения показывают, что 60−70% американцев негативно воспринимают дальнейшие перспективы войны с Венесуэлой, а также эскалацию против Кубы, Гренландии и всех остальных. Поэтому в данном случае демократы и некоторая часть республиканцев, голосующие за ограничение полномочий Трампа, апеллируют к общественному мнению. И даже сейчас, что касается операции по захвату Николаса Мадуро, мы видим, что большинство американцев скорее негативно воспринимают это. Так что этот акт Трампу, я думаю, действительно создаст довольно много проблем», — отметил эксперт.
Он добавил, что демократы будут активно использовать антивоенную карту на предстоящих выборах в конгресс и апеллировать к тому, что Трамп не занимается реальными проблемами.