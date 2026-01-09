Эксперт: ограничит ли Конгресс США желание Трампа захватить Гренландию и начать войну с Мексикой и Кубой

«Нужно понимать, что впереди еще голосование в Палате представителей. И если там тоже утвердят акт о военных полномочиях, то действительно не позволят Дональду Трампу проводить какие-либо дальнейшие военные действия в отношении Венесуэлы. Более того, я думаю, что подобного рода акты о военных полномочиях могут быть приняты в отношении других стран, которым Трамп сейчас угрожает, в частности, это и Мексика, и Куба, и Гренландия», — сказал эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.