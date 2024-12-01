Эксперт оценила идею отменить ОГЭ и ЕГЭ для поступающих в колледж

И это закреплено статьей 59 Федерального закона 273 «Об образовании в Российской Федерации», заявила «Газете.Ru» Марина Степанова, эксперт по эффективным стратегиям поступления в вуз, автор курса «Стратегия поступления в вуз: от А до Я».
«Поэтому предложение требует изменения законодательства. А это не быстрый процесс. Поэтому в ближайшее время я бы этого не ожидала. Что касается проведения экзаменов — они однозначно нужны. В какой форме они будут проведены — это другой вопрос», — объяснила она.
Что касается идеи отмены ОГЭ и ЕГЭ именно для поступающих в колледжи, то результаты этих экзаменов и сейчас не требуются для поступления в колледжи. Они нужны для получения аттестата.
«Неплохо было бы оставить после 9 класса два обязательных экзамена: русский и математику. А экзамены по выбору сдавать только тем, кто планирует поступать в 10 класс и далее в вузы», — сказала эксперт.
По ее словам, многие задаются вопросом о целесообразности ОГЭ, но про ЕГЭ вообще не должно быть вопросов. Это лучшее, что могло быть придумано за последнее время.
«Проблема в другом: трудности со сдачей и подготовкой к этому экзамену связаны не с форматом проведения, а с их содержанием. Они реально требуют знаний и навыков за все годы. А вот со сформированным клиповым мышлением подготовиться сложно. Не сдать ОГЭ на тройку нужно очень постараться. Считаю, что ОГЭ своего рода репетиция к ЕГЭ и один из способов понять, как дается предмет. Если в 9 классе сложно, то в 11 классе будет в три раза сложнее. А в вузе будет еще тяжелее. Таким образом, если говорить о четко выстроенной образовательной траектории, то это набор последовательных действий: ОГЭ — ЕГЭ — вуз или колледж», — резюмировала она.