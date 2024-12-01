Эксперт оценила идею отменить ОГЭ и ЕГЭ для поступающих в колледж

«Проблема в другом: трудности со сдачей и подготовкой к этому экзамену связаны не с форматом проведения, а с их содержанием. Они реально требуют знаний и навыков за все годы. А вот со сформированным клиповым мышлением подготовиться сложно. Не сдать ОГЭ на тройку нужно очень постараться. Считаю, что ОГЭ своего рода репетиция к ЕГЭ и один из способов понять, как дается предмет. Если в 9 классе сложно, то в 11 классе будет в три раза сложнее. А в вузе будет еще тяжелее. Таким образом, если говорить о четко выстроенной образовательной траектории, то это набор последовательных действий: ОГЭ — ЕГЭ — вуз или колледж», — резюмировала она.