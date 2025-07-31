Эксперт оценил видео с поющими людьми при цунами на Камчатке

«У нас без погибших. Пострадавшие в основном те люди, кто неаккуратно эвакуировался. У них легкие травмы. То, что мы наблюдали в целом явление землетрясение, — это обычно. Но сила, конечно, нас всех немножко насторожила. Я за свою жизнь не помню таких сильных землетрясений. У нас до сих пор продолжают работать по населенным пунктам смотровые группы. На данный момент критических разрушений не зафиксировано, за исключением детского садика — там фасад частично обвалился. Здесь специалисты будут разбираться, почему так происходило. Это один случай, больше никаких повреждений значимых не выявлено», — указал специалист.