Эксперт оценил видео с поющими людьми при цунами на Камчатке

В новом выпуске обсуждались последствия землетрясения на Камчатке. Ведущие показали ролик из Сети, где студенты встречали стихию песнями. На его кадрах группа молодых людей заключила друг друга в объятия и начала исполнять песню, глядя на бушующие волны. Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов прокомментировал видео. По его словам, система оповещения в населенных пунктах отработала штатно, а герои ролика повели себя правильно.
«Вы показали видео, где люди пели, вместе обнявшись. Они правильно поступили. Они сначала на возвышенность ушли и оттуда наблюдали за цунами. Это поведение правильное. От уреза воды нужно всегда уходить при объявлении угроз цунами. У нас на Халактырском пляже есть серфинг-лагерь, там люди живут, занимаются серфингом. Вчера была объявлена угроза цунами, в том числе по территории пляжа. Спасателями было эвакуировано порядка 60 человек оттуда. Все это было выполнено в превентивных целях», — пояснил Лемихов.
Эксперт отметил, что нынешнее землетрясение стало самым сильным из тех, что он помнит. При этом он подчеркнул, что люди практически не пострадали и разрушений не было зафиксировано, кроме детского сада, который находился на ремонте.
«У нас без погибших. Пострадавшие в основном те люди, кто неаккуратно эвакуировался. У них легкие травмы. То, что мы наблюдали в целом явление землетрясение, — это обычно. Но сила, конечно, нас всех немножко насторожила. Я за свою жизнь не помню таких сильных землетрясений. У нас до сих пор продолжают работать по населенным пунктам смотровые группы. На данный момент критических разрушений не зафиксировано, за исключением детского садика — там фасад частично обвалился. Здесь специалисты будут разбираться, почему так происходило. Это один случай, больше никаких повреждений значимых не выявлено», — указал специалист.
По словам Лемихова, стоит ожидать афтершоков, то есть повторных землетрясений, на протяжении долгого времени.
«Мы тесно работаем с камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН. На данный момент афтершоков порядка 350 зафиксировано, в районе 100 — реально ощущаемые. Со слов ученых, это нормальная деятельность после основного сильного землетрясения, мы еще будем это ощущать в течение какого-то времени», — добавил он.
Во время землетрясения онкологические врачи на Камчатке продолжили операцию, удерживая операционный стол. Известно, что с пациентом сейчас все хорошо. Глава региона Владимир Солодов намерен представить врачей к государственным наградам.
Врач-онколог Любовь Цыплакова, участвовавшая в нашумевшей операции, раскрыла некоторые подробности. По словам медика, операция длилась 1 час 50 минут, а толчки начали ощущаться, когда прошло 1 час 30 минут.
«То, что начали, мы должны были закончить. Мы закончили, команда сработала хорошо. Скорее, мы не думали о том, что происходит вокруг, хотя и видели. Но работать надо было, мы делали дело свое. Такой силы землетрясение за операционным столом я почувствовала впервые за свои годы работы. А я работаю довольно давно, больше 30 лет», — подчеркнула Цыплакова.
Врач также рассказала о реакции коллег на присуждение им государственных наград.
«Это немножко неожиданно. Я не считаю себя героем. Все люди, которые в этот момент выполняли свою работу, даже не в медицине, они все герои, наверное», — добавила медик в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.