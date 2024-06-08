Эксперт оценил способности ИИ в инженерной деятельности

«Компьютерное моделирование потенциально способно дать ответ на вопрос: какой материал может обеспечить требуемое поведение конструкции при заданных условиях эксплуатации? Причем одним из возможных вариантов ответа на этот вопрос может оказаться даже не существующий на данный момент материал, который мы, тем не менее, в состоянии создать либо уже сейчас, либо в ближайшей перспективе. Это дает инженеру еще большую свободу творчества, позволяя создавать такие конструкции, которые раньше были просто невозможны», — заключил эксперт.