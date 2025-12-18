Эксперт оценил шансы Зеленского на участие и победу на выборах президента Украины

«Выборы все-таки когда-нибудь будут на Украине, но пока неизвестно когда. То, что Зеленский сказал про них, так это было его шагом навстречу американцам. Вполне возможно, что они пройдут в следующем году. Другой вопрос, что сейчас на Украине нет кандидата, на которого США делали бы ставку. Может быть, они и проводят какие-нибудь исследования, но пока только на самом первоначальном уровне. Есть ощущение, что Вашингтон не особо хочет втягиваться в этот процесс. По крайней мере до того момента, когда станет ясно, что будет с переговорным процессом. Не на уровне слухов и всяких утечек, а именно на реальные результаты. Потому что выборы — это один из элементов договоренностей. Если они появятся, то США будут настаивать на том, чтобы эти выборы прошли как можно быстрее», — сказал собеседник издания.