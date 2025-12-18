Эксперт оценил шансы Зеленского на участие и победу на выборах президента Украины

Владимир Зеленский не будет принимать участие в следующих выборах президента на Украине. Об этом сообщил украинский олигарх Игорь Коломойский*, передает издание «Страна» в Telegram-канале.
«Главный признак этого — отсутствие нового главы офиса президента. По мнению Коломойского*, это говорит о том, что “Зеленский решил уйти вслед за [руководителем офиса президента Украины Андреем] Ермаком”», — отмечается в публикации.
Коломойский* считает, что вероятность того, что Зеленский не пойдет на выборы, составляет 90 процентов.
Решат американцы
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Коломойский* заинтересован в том, чтобы Зеленский куда-нибудь исчез из украинской политики. Он уточнил, что между ними уже давно есть непримиримый конфликт.
Политолог также отметил, что у главы киевского режима сейчас есть проблемы с назначением нового человека на должность главы офиса президента Украины после отставки Андрея Ермака. По его словам, в настоящее время в команде Зеленского нет того человека, которому бы он доверял на все сто процентов.
«Выборы все-таки когда-нибудь будут на Украине, но пока неизвестно когда. То, что Зеленский сказал про них, так это было его шагом навстречу американцам. Вполне возможно, что они пройдут в следующем году. Другой вопрос, что сейчас на Украине нет кандидата, на которого США делали бы ставку. Может быть, они и проводят какие-нибудь исследования, но пока только на самом первоначальном уровне. Есть ощущение, что Вашингтон не особо хочет втягиваться в этот процесс. По крайней мере до того момента, когда станет ясно, что будет с переговорным процессом. Не на уровне слухов и всяких утечек, а именно на реальные результаты. Потому что выборы — это один из элементов договоренностей. Если они появятся, то США будут настаивать на том, чтобы эти выборы прошли как можно быстрее», — сказал собеседник издания.
Шансы Зеленского
По мнению Макаркина, шансы у Зеленского на выборах президента Украины будут зависеть от его политических оппонентов на них. Он уточнил, что главу киевского режима в избирательной кампании начнут жестко критиковать, что в настоящее время сделать практически невозможно.
«Ему будут предъявлять обвинения за ошибки, которые Зеленский допустил в 2021—2022 годах. У него было много разных заявлений, о которых он сейчас хотел бы забыть. Будет разбор полетов, как все дошло до специальной военной операции. Сейчас его критиковать неудобно и опасно, к примеру, он гражданство может отобрать, как уже было. А если начнется избирательная кампания, то уже ему будет сложно как-то повлиять, поскольку Запад сможет вмешаться и прочее. Соответственно, чем меньше будет ограничений на критику, тем меньше у Зеленского будет шансов на выборах», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Ранее стало известно, что на Украине допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта. По информации журналистов, Зеленский заявил о согласии на выборы во время встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря.
Также глава киевского режима поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ, отвечая на вопрос журналистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.