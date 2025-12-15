Командование ВСУ перебросило в Сумскую область недавно сформированную 160-ю отдельную механизированную бригаду, личный состав которой проходил подготовку в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада. Личный состав бригады проходил подготовку в Польше. В районе дислокации бригады действует увеличенное количество патрулей военной службы правопорядка для предотвращения самовольного оставления части (СОЧ)», — заявил собеседник агентства.
По открытым данным, число случаев дезертирства и СОЧ в ВСУ с января 2025 года составляет порядка 17−18 тысяч в месяц, что само по себе, без учета потерь убитыми и ранеными, практически соответствует притоку мобилизованных в ВСУ — в среднем около 20 тысяч человек в месяц.
По последней информации, в текущем году на Украине возбуждено 161,5 тысяч дел по статье о СОЧ, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Сколько длится подготовка
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что боевики киевского режима проходят обучение в Польше по нормативам НАТО.
«Подготовка осуществляется в составе отделения, взвода, роты, проходит боевое слаживание в батальоне. Я полагаю, что были проведены бригадные стрельбы и на этом учеба боевиков ВСУ была окончена. Затем их уже отправили в зону боевых действий на Украину. Думаю, что на это все ушло где-то два с половиной месяца, максимум — четыре», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что солдат в зоне боевых действий начинает ориентироваться только через два-три боя. По его словам, численность бригады составляет около 4,5−5 тысяч человек. Такого подразделения хватит на пять-шесть дней боевых действий, после чего его нужно будет выводить и формировать заново.
На Украине негде обучать
Матвийчук также прокомментировал, почему военных киевского режима отправляют на обучение за пределы Украины.
«На территории Украины негде проводить обучение солдат ВСУ. Тот же, к примеру, Яворовский полигон постоянно находится под нашим прицелом. Я полагаю, что военных киевского режима отправляют заграницу с точки зрения безопасности, чтобы наши средства поражения не достали их в Польше», — сообщил военный эксперт.
Он добавил, что в ВСУ нет никакого специального отбора для отправки для прохождения подготовки в страны НАТО — «берут всех подряд».
«При этом среди таких обучающихся есть и те, кто сбегает из тренировочных полигонов, чтобы остаться в Польше и не возвращаться на Украину. Обычно из Британии подобные сообщения приходили. Среди них есть очень много свидетелей тех потерь, которые присутствуют на поле боя. Даже если они не участвовали в боевых действиях, они видели кладбища, забитые трупами солдат ВСУ. То есть они сразу понимают, что их отправляют на смерть. Если еще изначально была идейная обработка граждан на Украине, то уже сегодня все понимают, что это билет в одну сторону — на кладбище», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.