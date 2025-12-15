«При этом среди таких обучающихся есть и те, кто сбегает из тренировочных полигонов, чтобы остаться в Польше и не возвращаться на Украину. Обычно из Британии подобные сообщения приходили. Среди них есть очень много свидетелей тех потерь, которые присутствуют на поле боя. Даже если они не участвовали в боевых действиях, они видели кладбища, забитые трупами солдат ВСУ. То есть они сразу понимают, что их отправляют на смерть. Если еще изначально была идейная обработка граждан на Украине, то уже сегодня все понимают, что это билет в одну сторону — на кладбище», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.