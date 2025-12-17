Эксперт: что скрывается за планом ЕС и США по гарантиям безопасности Украине

Представители США и Европейского союза в Берлине одобрили два документа, в которых изложены пункты гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.
По их данным, в двух документах, которые были сформулированы по итогам переговоров, первоочередным условием является сокращение численности ВСУ с 900 тысяч до 800 тысяч человек на мирное время. Кроме того, их будут усиливать при поддержке Евросоюза и Соединенных Штатов.
Отдельно указывается, что воинский контингент Европы, развернутый на Украине в рамках этого плана, будет размещен на западе страны, вдали от границы с Россией. Газета не уточняет, какие именно страны отправят свои силы на Украину. При этом отмечается, что об этом будет объявлено позже в частном порядке.
Для продолжения боевых действий
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что численность ВСУ в 800 тысяч человек больше, чем было даже до начала специальной военной операции, когда военных киевского режима насчитывалось 240 тысяч. Он также напомнил, что в 2014 году в армии Украины было 164 тысячи военнослужащих.
«Это армия для продолжения боевых действий, но через передышку. Размещение контингента НАТО на территории Украины тоже неприемлемо. В плане, кстати, указывается о том, что вся эта конструкция будет гарантироваться в том числе и за счет украденных активов России. Понятное дело, что все то, что называется мирным планом со стороны Европы, — это не что иное, как план подготовки к войне», — сказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится ни с одним пунктом подобного плана, поскольку он абсолютно неприемлем для нее.
Скомпрометировать Трампа
Военный эксперт пояснил, что сейчас Соединенные Штаты пока включили Европу и Украину в свой контур переговоров, в которых Россия не участвует. То есть Вашингтон пытается договориться с Брюсселем и Владимиром Зеленским о каких-то пунктах, после которых президенту США Дональду Трампу уже никак не будут мешать в диалоге с Москвой.
«Но Европа использует этот переговорный процесс в качестве средства по затягиванию времени. Потому что на самом деле Европа и Зеленский пытаются достичь одной цели — скомпрометировать Трампа как миротворца и этим подорвать его позиции внутри Соединенных Штатов Америки. Они пытаются дотянуть ситуацию до того времени, когда состоятся выборы в Конгресс США, где, как планируют европейцы из “коалиции желающих”, к власти опять придут демократы, которые начнут тормозить все, что Трамп предпринимает против Европы и Украины. Также они заставят его выполнять то, что хочет Брюссель и Киев. Все же финансы в США идут через конгресс, поэтому, якобы говоря о мире, европейские лидеры пытаются затянуть процесс, чтобы он сыграл для них положительную роль», — добавил Леонков.
Ответ президента США
По словам военного эксперта, Трамп предпринимает шаги, чтобы этому помешать. Он отметил, что глава Белого дома уже говорил европейцам, чтобы те принимали Украину в Евросоюз 1 января 2027 года.
«Если принимать Украину по правилам, то это значит получить все ее проблемы и обязательства выплатить ей определенную помощь. Но самое главное — Европа должна будет обеспечить Киеву безопасность в прямом смысле слова. То есть там если с Украиной что-то произойдет, то они как бы должны вмешиваться в боевые действия. И все это должно происходить без участия США. То есть Трамп делает так, чтобы Украина использовалась не против России, как это планировалось перед началом спецоперации, а против Европы. Потому что процессы развала Европейского союза сейчас набирают обороты», — уточнил он.
Леонков добавил, что Трамп не хочет работать с действующими лидерами Европейского союза. Это указано даже в новой стратегии национальной безопасности США, напомнил он.
«Конечно же, этому противостоят европейцы, потому что их все устраивает. Но Трамп находится в таком положении, что его пытаются спровоцировать на столкновение. Однако он, правда, на это не идет. Президент США, с одной стороны, с Европой соглашается, но с другой — он не забывает о безопасности самих Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.
Военный эксперт также сообщил, что европейские лидеры преследуют не безопасность Европы и не интересы своего населения. Леонков отметил, что они отстаивают свои личные интересы и свою личную безопасность.
«Коррупционный скандал, который начался на Украине после расследования НАБУ, тянется ниточками в Европу. А все лидеры из “коалиции желающих”, скорее всего, тоже могут быть замешаны в этом скандале. Поэтому Трамп будет добивать и избавляться от тех, кто мешает ему выстраивать национальную безопасность, прежде всего США», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.