Эксперт: что скрывается за планом ЕС и США по гарантиям безопасности Украине

«Но Европа использует этот переговорный процесс в качестве средства по затягиванию времени. Потому что на самом деле Европа и Зеленский пытаются достичь одной цели — скомпрометировать Трампа как миротворца и этим подорвать его позиции внутри Соединенных Штатов Америки. Они пытаются дотянуть ситуацию до того времени, когда состоятся выборы в Конгресс США, где, как планируют европейцы из “коалиции желающих”, к власти опять придут демократы, которые начнут тормозить все, что Трамп предпринимает против Европы и Украины. Также они заставят его выполнять то, что хочет Брюссель и Киев. Все же финансы в США идут через конгресс, поэтому, якобы говоря о мире, европейские лидеры пытаются затянуть процесс, чтобы он сыграл для них положительную роль», — добавил Леонков.