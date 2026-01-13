Эксперт: какие города и объекты на Украине охраняют западные системы ПВО

«Благодаря союзникам и партнерам в 2025 году Украина получила 23 системы ПВО большой и средней дальности и 11 тысяч ракет к этим системам», — сказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в парламенте.
Очень мало
Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что если рассматривать 23 системы ПВО без классификации, поскольку не уточняется, какие именно были переданы, то это количество является небольшим.
«Скорее всего, речь идет о комплексах типа Patriot, которых было поставлено порядка 5−6 штук, и IRIS-T, также могут быть поставлены старые американские Hawk, какие-то шведские комплексы, французские Crotale и прочие. Но с точки зрения боевой эффективности и математического числа ожидаемых уничтожаемых целей — это крайне скромно», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что 11 тысяч ракет для этих систем тоже мало. Военный эксперт пояснил, что для систем ПВО для уничтожения одной цели необходим запуск двух ракет, чтобы повысить вероятность попадания.
С миру по нитке
Хатылев также сообщил, что для Украины системы ПВО и ракеты к ним собирали где только можно. По его словам, в основном Киеву поставляли из Германии, Швеции, Испании, «даже было что-то из Италии, то есть с миру по нитке».
«Стоит отметить, что эта техника в некотором смысле устаревшая, недоработанная. На Украину посылали все подряд. То есть единой системы одного уровня там нет», — напомнил полковник.
Куда направили полученные системы ПВО
Военный эксперт добавил, что в первую очередь командование ВСУ направило полученные системы ПВО для прикрытия Одессы, поскольку она является логистическим узлом, где идет разгрузка всей западной помощи. Кроме того, прикрывали Николаев и соседние города.
«Часть техники выделялась в район Львова, где много всяких заводов, газовых хранилищ и прочего. Это еще и прикрытие командных пунктов управления. И по остаточному принципу направлялись на оборону предприятий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.