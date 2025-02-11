Эксперт оценил будущий спрос на продукты с добавками из насекомых в России

В то же время в Госдуме призвали запретить реализацию продуктов с содержанием насекомых или же ввести их обязательную маркировку. Депутаты подчеркнули, что добавки из насекомых чужды для России несут риск для здоровья граждан, так как исследования показывают высокий уровень зараженности таких ферм паразитами.