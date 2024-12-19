Эксперт объяснила, соблюдают ли диеты приверженцы бодипозитива

Также эксперт рассказала, что если у человека есть небольшой лишний вес, но здоровье в норме, то худеть ему необязательно. Но нужно разобраться, что такое лишний вес. Здесь стоит вспомнить про показатель индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. Если этот показатель меньше 25, то у человека нет лишнего веса. Однако существуют отклонения, например, у бодибилдеров, у них ИМТ из-за большого количества мышечной массы будет выше, хотя, конечно, у них нет ожирения. Для этого существует биоимпедансный анализ тела — он определяет количество жира и мышц в теле и уже дает более объективную оценку состоянию тела.