Эксперт объяснила, соблюдают ли диеты приверженцы бодипозитива

Что такое бодипозитив и что его отличает от обычного ожирения
Эксперт объяснила, что бодипозитив — это идея о том, что любое тело вне зависимости от физических способностей и особенностей цвета кожи, половых признаков, веса или размера заслуживает уважения и любви. В первую очередь — чтобы не судить о себе и других по каким-то стандартам. Это очень широкое понятие, и лишний вес — только малая его часть, подчеркнула нутрициолог.
«Началось это с принятия людей с ограниченными возможностями, то есть с инвалидов. Чтобы люди, например, без конечностей или с каким-то врожденными синдромами не чувствовали себя неполноценными и чтобы общество относилось к ним, как к обычным людям. То есть изначальная идея была про принятие того, что ты не можешь изменить (отрастить руку или ногу, к примеру). А если мы говорим про ожирение или лишний вес, то это все же можно изменить», — поясняет Мария Рождественская.
Она отметила, что бодипозитива предполагает уважение и любовь, а любовь к себе — это прежде всего здоровье. Тем временем ожирение, согласно международной классификации болезней, является хроническим заболеванием. Более того, наличие ожирения доказанно считается риском развития огромного количества сердечно-сосудистых, гормональных и других хронических заболеваний.
Также эксперт рассказала, что если у человека есть небольшой лишний вес, но здоровье в норме, то худеть ему необязательно. Но нужно разобраться, что такое лишний вес. Здесь стоит вспомнить про показатель индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. Если этот показатель меньше 25, то у человека нет лишнего веса. Однако существуют отклонения, например, у бодибилдеров, у них ИМТ из-за большого количества мышечной массы будет выше, хотя, конечно, у них нет ожирения. Для этого существует биоимпедансный анализ тела — он определяет количество жира и мышц в теле и уже дает более объективную оценку состоянию тела.
«У нас сейчас в основном существует две крайности. Либо человек с весом в норме убивает себя диетами, чтобы достичь каких-то идеалов красоты, худобы. Либо человек с третьей степенью ожирения, диабетом и больными суставами считает, что все нормально, снижать вес не надо», — сказала Мария Рождественская.
Она отметила, что бодипозитив очень нужен первой категории людей, чтобы полюбить своё тело таким, какое оно есть, а не стремиться к недостижимому идеалу, ведь все мы разные. Если у кого-то талия 60, но нет груди третьего размера, а у того, у кого есть эта грудь 3 размера, просто физически не будет талия 60 (например, такое иногда бывает, но это скорее исключение). Но почему-то бодипозитивом прикрывается как раз вторая категория людей.
Как соотносятся бодипозитив и диеты
Психолог-консультант подчеркнула, что диета — это применение с лечебной или профилактической целью специально составленных пищевых рационов и режимов питания для больных (с острыми заболеваниями или обострениями хронических заболеваний) людей. Иными словами, это не для здоровых обычных людей. Можно сказать, что здоровым диеты даже противопоказаны, потому что они могут спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения (РПП) — анорексии, булимии и других, и потом придется лечиться у психиатра.
«Диетическая культура сейчас очень развита, и особенно среди женщин, сейчас каждая вторая хоть раз в жизни пробовала сидеть на диете. А помимо РПП, есть еще НПП (нарушения пищевого поведения). Например, орторексия — это чрезмерная обеспокоенность на тему еды, деление ее на здоровую и плохую. Орторексия относится к ограничительному типу пищевого поведения», — добавила эксперт.
Она отметила, что существует голландский опросник пищевого поведения. Там есть три шкалы по типам пищевого поведения:
• экстернальное — это условно еда глазами: вижу пироженку, хочу, если еда вкусная, ем больше
• эмоциогенное — это когда человек заедает эмоции, например, когда грустит, или наоборот, когда радуется (как на застольях);
• и ограничительное, когда человек чрезмерно озабочен тем, что он ест, контролирует порции, запрещает себе много вредной еды, потом зачастую срывается, переедает, винит себя за это и ограничивается еще больше, и так по кругу.
«Мы уже выяснили, что диеты не нужны здоровым людям, но это же не значит, что все, можно есть все без разбора, какие-то здоровые, адекватные ограничения имеют место быть», — подчеркнула специалист.
Она отметила, что в этом опроснике, в разделе по ограничительному пищевому поведению, нарушения начинаются с 28 баллов. То есть это нормально для здорового человека — отслеживать изменения своего веса и переживать, что он начал расти, что изменилось, что сделать, чтобы это остановить, а не очнуться, например, в 120 килограммов, хотя всегда было 60, добавляет эксперт.
Какой образ жизни предполагает бодипозитив
Бодипозитив — это про любовь к себе и объективную оценку своего тела. То есть если ожирение есть, то нужно идти к врачу, выяснять, в чем причина, снижать количество употребляемой пищи, вводить физическую нагрузку, но ни в коем случае не ограничения, предупредила Мария Рождественская. Самое главное — это расширять рацион, вводить новые продукты, увеличить потребление цельных продуктов, овощей и фруктов, снизить (не запретить!) употребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара. А если у человека нет лишнего веса, то нужно просто вести здоровый образ жизни, без фанатизма и перегибов.
«Как говорится, делать все, что можешь с тем, что имеешь. У человека, который никогда не сидел на диете, намного больше шансов снизить вес, чем у опытных диетчиков», — добавила Мария Рождественская.
Она отметила, что наш организм эволюционно не привык к избытку пищи, зато очень хорошо приспосабливается к дефициту. И стоит один раз ввести его в ограничения, тело включает механизмы сохранения питательных веществ и экономии энергии, снижается основной обмен, и потом человек «набирает оттого, что посмотрел на шоколадку». И разогнать свой организм потом очень сложно.
Плюсы и минусы бодипозитива
Плюс этой идеи, как отметила специалист, в том, что у нас стало меньше анорексии, от которой умирают. Тем не менее эпидемия ожирения захватывает все большее количество людей по всему миру.
«Не знаю, виноват ли в этом бодипозитив, но проблема есть, и она огромная. Бодипозитив здорового человека — хорошая тема. Но всегда найдутся люди, которые перевернут его так, как им надо. Как и с феминизмом, и с любым другим движением», — добавила Мария Рождественская.
Она отметила, что бодипозитив — это не про лишний вес, а про принятие тела, поэтому он и для людей с нормальным весом, у которых тоже есть претензии к себе. Например, человек без лишних килограммов замечает у себя животик и начинает худеть. Ограничивает себя, достигает или не достигает цели, а потом снова начинает есть, как раньше. Однако организм уже приготовился, снизил обмен веществ. В итоге человек на старом рационе начинает набирать вес. Или срывается, переедает, винит себя. И так далее по накатанной к полному набору нарушений пищевого поведения, а то и РПП с вызыванием рвоты или отработкой съеденного в зале.
«А вот бодипозитив сказал бы: ты прекрасна, посмотри, какой женственный животик. То, что сейчас в моде плоский живот, ни к чему тебя не обязывает, и вообще плоский живот — это мужской живот, а у женщин другая анатомия, там больше кожи, больше жировая прослойка, и матка, то есть некуда его втягивать, как мужчинам. Бодипозитив — это любовь и забота. И для каждого она своя», — пояснила специалист.