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Эксперт объяснила, почему в отпуск надо уходить не летом, а осенью

И назвала страны, в которые стоит летать во второй из этих сезонов.

Источник: Artem Beliaikin/CC0

Идти в отпуск лучше не летом, а осенью. Об этом NEWS.ru рассказала турагент Татьяна Сапронова.

По ее словам, осенью есть больше направлений для отдыха. Она отметила, что в это время в Турции более комфортная погода, нет сильной жары, а Египет и Объединенные Арабские Эмираты открывают бархатный сезон. Также стоит подумать о Кубе, Марокко и Израиле.

Татьяна Сапронова подчеркнула, что осенью доступно раннее бронирование, которое позволяет хорошо сэкономить деньги.

Стоит помнить, что туры дорожают по мере приближения вылета.

Также турагент рассказала, что осенью есть удобные перелеты и удачные стыковки, появляется вариативность при выборе отелей. Кроме того, из-за начала учебного года в школах России на пляжах будет меньше людей.

«В отличие от путешествия из зимы в лето, организм не испытывает стресса — резкой смены климата нет. Особенно по душе придется отпуск тем, кто ценит размеренный отдых, спокойствие и тишину», — добавила турагент.

Заметим, немало времени перед перелетом может уйти на сбор чемодана. Ранее эксперты рассказали, как складывать в него вещи, чтобы ничего не помялось и все поместилось.

Айгуль Сабитова