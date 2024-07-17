Эксперт объяснила, почему в отпуск надо уходить не летом, а осенью

По ее словам, осенью есть больше направлений для отдыха. Она отметила, что в это время в Турции более комфортная погода, нет сильной жары, а Египет и Объединенные Арабские Эмираты открывают бархатный сезон. Также стоит подумать о Кубе, Марокко и Израиле.