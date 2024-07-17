Эксперт объяснила, почему в отпуск надо уходить не летом, а осенью

Идти в отпуск лучше не летом, а осенью. Об этом NEWS.ru рассказала турагент Татьяна Сапронова.
По ее словам, осенью есть больше направлений для отдыха. Она отметила, что в это время в Турции более комфортная погода, нет сильной жары, а Египет и Объединенные Арабские Эмираты открывают бархатный сезон. Также стоит подумать о Кубе, Марокко и Израиле.
Татьяна Сапронова подчеркнула, что осенью доступно раннее бронирование, которое позволяет хорошо сэкономить деньги.
Также турагент рассказала, что осенью есть удобные перелеты и удачные стыковки, появляется вариативность при выборе отелей. Кроме того, из-за начала учебного года в школах России на пляжах будет меньше людей.
«В отличие от путешествия из зимы в лето, организм не испытывает стресса — резкой смены климата нет. Особенно по душе придется отпуск тем, кто ценит размеренный отдых, спокойствие и тишину», — добавила турагент.
Заметим, немало времени перед перелетом может уйти на сбор чемодана. Ранее эксперты рассказали, как складывать в него вещи, чтобы ничего не помялось и все поместилось.
Айгуль Сабитова