Эксперт объяснила, почему люди по-прежнему боятся обращаться к психологам

Она подчеркивает, что с детства мы слышали фразу «сор из избы не выносят». И такая позиция старшего поколения объясняется очень просто: в прошлом личную жизнь разглашать было опасно — было непонятно, как этой информацией могут распорядиться другие люди. Сейчас времена изменились, и просьба о поддержке воспринимается как показатель осознанности и готовности решать проблему.
«Мы работаем с приемными семьями. И еще на этапе подготовки объясняем, почему важно обращаться за помощью, не замыкаться на своих проблемах, обсуждать сложности с экспертами», — цитирует Джессику Франтову «Мел».
Она подчеркнула, что трудности, с которыми сталкиваются такие семьи, возникают не из-за действий одного человека. В одиночку решить проблемы не получится. Однако даже психологи не всегда могут помочь в трудной ситуации. Кроме того, у некоторых приемных родителей есть негативный опыт обращения за помощью: их обвиняли, что они не справляются. Иногда в ответ на рассказ о проблемах мамы и папы слышат: «Терпите, ждите. Вы просто не любите ребенка». В итоге родители начинают думать, что зря обратились за помощью.
Джессика Франтова отметила, что отношение к психологам в обществе нужно менять. И делать это надо через примеры — знакомя пап и мам с работой специалистов, например, через статьи, прямые эфиры.
«У родителей должна быть возможность анонимного обращения, ведь семьи боятся осуждения. Из-за этого проблемы скрываются и усугубляются», — добавила психолог.
Вместе с тем иногда специалист не может помочь. Например, если родители рассчитывают на мгновенный результат и не готовы работать над собой.
Джессика Франтова рассказала, что некоторые люди, которые обращаются за помощью, считают, что психолог скажет какие-то волшебные слова, даст схему или инструкцию, и после этого ребенок сразу станет послушным. Однако его поведение отражает процессы, происходящие в семье. Если родители и их отношения с сыном или дочерью не меняются, то и поведение самого ребенка вряд ли волшебным образом улучшится.
В детском опыте некоторых мам или пап было множество сложных событий. Так, взрослый человек знает, как действовать конструктивно, но в моменте не может справиться с охватившим его гневом. В таких случаях надо работать непосредственно с родителем. Иногда нужно привлекать и других специалистов.
Также Джессика Франтова рассказала, что психологи наблюдают всплеск обращений в начале учебного года. В такие периоды дети могут отказываться учиться, проявлять агрессию и драться в школе. Тогда надо разделить позиции родителя и учителя. Так, нужно отказаться от включения в учебу, ограничиться организацией процесса, поговорить с учителями, снизить ожидания по успеваемости.
При этом далеко не все родители могут следовать этим советам. Мамам и папам часто непонятен совет делегировать учебный процесс третьим лицам или самому ребенку. Может показаться, что это невозможно и/или дорого. В итоге ничего не меняется.
«Ребенок с опытом сиротства в этом взаимодействии решает более важную задачу: как только у взрослого появляются требования и ожидания, ему надо проверить, отвергнет ли его взрослый, если он откажется следовать этим ожиданиям», — объясняет эксперт.
Она подчеркнула, что мотивировать ребенка — это задача родителей. Нужно поискать учителя, который будет учитывать индивидуальность ребенка. И не надо бояться выстраивать разные образовательные маршруты. Не исключено, что домашнее обучение или онлайн будет эффективнее, чем бесконечное встраивание в систему, которая ребенку явно не подходит.
«Стереотипы, ограничения и общественное давление — все это мешает людям поверить в то, что помощь психолога на определенном этапе может спасти семью и отношения внутри нее. К счастью, сегодня пренебрегают услугами специалистов все реже», — добавила Джессика Франтова.
Она отметила, что с каждым годом увеличивается число родителей, которым хочется разбираться в причинах дисгармоничных отношений с ребенком и прийти к гармонии семье.
Ранее психолог Алиса Метелина рассказала, почему люди чаще всего обращаются за психологической помощью.
Айгуль Сабитова