Эксперт объяснила, почему люди по-прежнему боятся обращаться к психологам

Она подчеркнула, что трудности, с которыми сталкиваются такие семьи, возникают не из-за действий одного человека. В одиночку решить проблемы не получится. Однако даже психологи не всегда могут помочь в трудной ситуации. Кроме того, у некоторых приемных родителей есть негативный опыт обращения за помощью: их обвиняли, что они не справляются. Иногда в ответ на рассказ о проблемах мамы и папы слышат: «Терпите, ждите. Вы просто не любите ребенка». В итоге родители начинают думать, что зря обратились за помощью.