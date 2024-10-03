Эксперт объяснила, почему дети смелее взрослых

Если же у родителей наблюдается повышенная тревожность, то они сознательно или бессознательно транслируют ребенку, что мир опасен. Им важно наблюдать, что и как они передают детям, чего боятся сами. Также взрослым важно отслеживать установки и ресурсы — как свои, так и те, что есть у ребенка.