Эксперт объяснила, почему дети смелее взрослых

Как рассказала семейный психолог Юлия Тамбалаева, мир представляется детям чем-то большим, интересным, разнообразным, поэтому они бесстрашно пытаются его изучить. При этом важна роль родителей. Так, они должны дать ребенку базовое чувство безопасности, иначе он может расти пугливым, стеснительным и тревожным. В идеале заботливые родители оберегают малыша от неизвестных ему опасностей, откликаются на его просьбы, мотивируют к развитию и поддерживают. Это самая лучшая атмосфера для развития и роста. Ребенок будет смелым, жизнерадостным и открытым ко всему новому.
Если же у родителей наблюдается повышенная тревожность, то они сознательно или бессознательно транслируют ребенку, что мир опасен. Им важно наблюдать, что и как они передают детям, чего боятся сами. Также взрослым важно отслеживать установки и ресурсы — как свои, так и те, что есть у ребенка.
Юлия Тамбалаева отметила, что дети наследуют разные гены, но чуткое воспитание и стойкая позиция значимых взрослых помогут малышу пройти свой путь с наименьшими сложностями.
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