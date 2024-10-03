Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, почему дети смелее взрослых

Ребенок бесстрашен из-за своего любопытства. Однако родители должны его правильно воспитывать, чтобы это не сошло на нет.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как рассказала семейный психолог Юлия Тамбалаева, мир представляется детям чем-то большим, интересным, разнообразным, поэтому они бесстрашно пытаются его изучить. При этом важна роль родителей. Так, они должны дать ребенку базовое чувство безопасности, иначе он может расти пугливым, стеснительным и тревожным. В идеале заботливые родители оберегают малыша от неизвестных ему опасностей, откликаются на его просьбы, мотивируют к развитию и поддерживают. Это самая лучшая атмосфера для развития и роста. Ребенок будет смелым, жизнерадостным и открытым ко всему новому.

Если же у родителей наблюдается повышенная тревожность, то они сознательно или бессознательно транслируют ребенку, что мир опасен. Им важно наблюдать, что и как они передают детям, чего боятся сами. Также взрослым важно отслеживать установки и ресурсы — как свои, так и те, что есть у ребенка.

Юлия Тамбалаева отметила, что дети наследуют разные гены, но чуткое воспитание и стойкая позиция значимых взрослых помогут малышу пройти свой путь с наименьшими сложностями.

Ранее мы рассказывали, почему детям нельзя бесконтролько использовать смартфоны.