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Эксперт объяснила опасность непереносимости алкоголя

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова рассказала, чем грозит непереносимость алкоголя. В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 19 августа, специалист отметила, что американские ученые провели исследование людей с непереносимостью алкоголя. У таких людей имеется ряд проблем, несмотря на подобные защитные механизмы организма.

Источник: Freepik

«Бывает, что у человека такой геном, что алкоголь ему ну вообще никак. Выпивает глоток, и сразу, буквально через пять минут, начинает голова раскалываться. А удовольствия никакого», — рассказала Баранова.

У таких людей шанс развития алкоголизма стремится к нулю. Между тем эти люди более склонны заболевать малярией, иметь близорукость и аутоиммунный гипертиреоз, заболевать некоторыми видами рака, например легких и кожи. Об этом свидетельствует анализ миллионов записей в базе данных «23andMe» (крупная компания, проводящая генетическое тестирование и собирающая базы данных. — Ред.).

Кроме того, люди с непереносимостью алкоголя часто страдают мигренями с аурой. По словам биолога, за последнее время вышло несколько обзоров, утверждающих, что молекулярно-клеточные механизмы не сильно различаются у мигрени и похмельной головной боли. Также вынужденные трезвенники часто заедают стресс булочками и курят.

Несмотря на это, отметила биолог, в среднем люди с генными аллелями, защищающими от алкоголя, имеют более крепкое здоровье, а также менее склонны к развитию хронической усталости.

19 августа врач-гепатолог, врач общей практики, профессор Ольга Шархун призвала не злоупотреблять алкоголем и фастфудом при гастрите. Также она призвала отказаться от курения, пишет RT.

6 августа врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что 55% россиян до 25 лет не употребляют алкоголь. По его словам, представители молодого поколения не только меньше пьют, но и больше занимаются спортом, отмечает НСН.

В мае хирург-стоматолог, врач-эстетист Эмма Каннингем перечислила признаки аллергии на алкоголь. По ее словам, она может проявляться в виде покраснения кожи, крапивницы, зуда, отека губ, языка, лица или горла, а также контактного дерматита, пишет Pravda.Ru.

В марте врачи также перечислили симптомы аллергии на алкоголь. К таковым, помимо вышеописанных, они отнесли обострение астмы, заложенность носа, низкое кровяное давление и головокружение. Уточняется, что организм, как правило, проявляет аллергическую реакцию не на сам алкоголь, а на компоненты напитков, в частности химические вещества, зерно и консерванты, сообщает 360.ru.