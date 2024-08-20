Эксперт объяснила опасность непереносимости алкоголя

Кроме того, люди с непереносимостью алкоголя часто страдают мигренями с аурой. По словам биолога, за последнее время вышло несколько обзоров, утверждающих, что молекулярно-клеточные механизмы не сильно различаются у мигрени и похмельной головной боли. Также вынужденные трезвенники часто заедают стресс булочками и курят.