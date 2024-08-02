Эксперт объяснила, нужны ли родители при подаче документов в вузы

Правозащитник проекта помощи студентам «Молния» Яна Тарасова в разговоре с «Мелом» рассказала, что родители не обязаны быть рядом с поступающим во время такой процедуры. Это прописано в приказе Минобрнауки. Согласно документу, поступающий должен лично подать заявление о приеме и заверить документ своей подписью. Ограничений по возрасту для абитуриентов тоже нет.