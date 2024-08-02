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Эксперт объяснила, нужны ли родители при подаче документов в вузы

Должны ли родители сопровождать несовершеннолетнего абитуриента во время подачи документов вузы? Объясняет эксперт.

Источник: РИА "Новости"

Правозащитник проекта помощи студентам «Молния» Яна Тарасова в разговоре с «Мелом» рассказала, что родители не обязаны быть рядом с поступающим во время такой процедуры. Это прописано в приказе Минобрнауки. Согласно документу, поступающий должен лично подать заявление о приеме и заверить документ своей подписью. Ограничений по возрасту для абитуриентов тоже нет.

Вместе с тем если человек поступает на платное отделение, то при заключении договора родители будут нужны. Несовершеннолетние не имеют права заключать его. Это прописано в Гражданском кодексе РФ.

Ранее другой эксперт рассказала, что делать, если студент не может лично забрать диплом из вуза.

Айгуль Сабитова