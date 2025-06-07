Эксперт объяснила, когда лучше всего бегать — утром или вечером

В какое время суток лучше всего бегать
Как подчеркивает эксперт, самое главное в любительском спорте — это тренироваться по самочувствию и в удовольствие. Иными словами, заставлять себя бегать по утрам, если вам сложно вставать, не нужно.
«График тренировок и время подбираются под ритм жизни человека», — пояснила Ксения Волхонцева.
Как выбрать кроссовки для бега
Тренер рассказала, что можно бегать в любой обуви, но желательно, чтобы подошва не была плоской, как в кедах. Начать бегать можно в любых кроссовках, которые есть у вас на данный момент. А уже со временем станет ясно, какая обувь нужна.
«Когда человек увлекается спортом, он попадает в тусовку, где единомышленники общаются и помогают друг другу. В спортивной тусовке точно подскажут, какие кроссовки и экипировку выбрать. Начать лучше в простых кроссовках», — рассказала эксперт.
Не опасно ли бегать по асфальту
Поверхность для бега нередко вызывает споры — есть мнение, что бегать по обычному асфальту вредно для ног. Однако эти опасения беспочвенны, отметила тренер.
«Можно бегать хоть где, по любым дорогам. Конечно, важно при этом соблюдать технику, но это уже другой вопрос — и более сложный. Если речь про новичков, пусть бегают как могут, как получается», — поделилась собеседница издания.
Чем полезен бег
Ксения Волхонцева назвала четыре основных плюса бега.
- Тренировка сердечно-сосудистой системы. Пробежки улучшают работу сердца, укрепляют сосуды и улучшают их состояние.
- Укрепление суставов. Бег улучшает и состояние суставов, именно поэтому у бегунов не болят колени.
- Сжигание калорий. Бег относится к кардиотренировкам, а они, как известно, приводят к сжиганию калорий. Бегуны имеют подтянутое тело, подчеркивает эксперт.
- От бега повышается настроение. Он способствует выработке гормонов серотонина и мелатонина, которые обеспечивают отличное настроение.
К слову, ранее стало известно, что спорт помогает поддержать уровень витамина D. Тренировки сами по себе не приводят к его синтезу, но они помогают медленнее его расходовать.