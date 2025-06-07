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Эксперт объяснила, когда лучше всего бегать — утром или вечером

7 июня празднуется Международный день бега. В преддверии праздника ВФокусе Mail поговорил с тренером по бегу, КМС по легкой атлетике, основателем «Школы бега» Ксенией Волхонцевой и выяснил, чем полезен этот вид тренировок и когда лучше всего отправляться на пробежку.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В какое время суток лучше всего бегать

Как подчеркивает эксперт, самое главное в любительском спорте — это тренироваться по самочувствию и в удовольствие. Иными словами, заставлять себя бегать по утрам, если вам сложно вставать, не нужно.

«График тренировок и время подбираются под ритм жизни человека», — пояснила Ксения Волхонцева.

Источник: Freepik

Как выбрать кроссовки для бега

Тренер рассказала, что можно бегать в любой обуви, но желательно, чтобы подошва не была плоской, как в кедах. Начать бегать можно в любых кроссовках, которые есть у вас на данный момент. А уже со временем станет ясно, какая обувь нужна.

«Когда человек увлекается спортом, он попадает в тусовку, где единомышленники общаются и помогают друг другу. В спортивной тусовке точно подскажут, какие кроссовки и экипировку выбрать. Начать лучше в простых кроссовках», — рассказала эксперт.

Источник: Freepik

Не опасно ли бегать по асфальту

Поверхность для бега нередко вызывает споры — есть мнение, что бегать по обычному асфальту вредно для ног. Однако эти опасения беспочвенны, отметила тренер.

«Можно бегать хоть где, по любым дорогам. Конечно, важно при этом соблюдать технику, но это уже другой вопрос — и более сложный. Если речь про новичков, пусть бегают как могут, как получается», — поделилась собеседница издания.

Источник: Freepik

Чем полезен бег

Ксения Волхонцева назвала четыре основных плюса бега.

  • Тренировка сердечно-сосудистой системы. Пробежки улучшают работу сердца, укрепляют сосуды и улучшают их состояние.
  • Укрепление суставов. Бег улучшает и состояние суставов, именно поэтому у бегунов не болят колени.
  • Сжигание калорий. Бег относится к кардиотренировкам, а они, как известно, приводят к сжиганию калорий. Бегуны имеют подтянутое тело, подчеркивает эксперт.
  • От бега повышается настроение. Он способствует выработке гормонов серотонина и мелатонина, которые обеспечивают отличное настроение.

К слову, ранее стало известно, что спорт помогает поддержать уровень витамина D. Тренировки сами по себе не приводят к его синтезу, но они помогают медленнее его расходовать.