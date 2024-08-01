Эксперт объяснила, какие арбузы категорически нельзя есть

Летом зачастую люди лакомятся арбузами. Однако некоторые из них опасны для здоровья. Так, ярко-красный цвет ягоды означает, что ее обильно подкормили нитратами. Поэтому такие арбузы есть нельзя, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. В продукте можно заметить белые и желтоватые яркие прожилки. Также мякоть ягоды оставляет неприятный вкус на языке.