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Эксперт объяснила, какие арбузы категорически нельзя есть

Продукт определенного цвета может привести к отравлению.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Летом зачастую люди лакомятся арбузами. Однако некоторые из них опасны для здоровья. Так, ярко-красный цвет ягоды означает, что ее обильно подкормили нитратами. Поэтому такие арбузы есть нельзя, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. В продукте можно заметить белые и желтоватые яркие прожилки. Также мякоть ягоды оставляет неприятный вкус на языке.

Особо опасны такие арбузы для беременных, детей, пожилых, а также пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Употребление ярко-красного плода грозит отравлением нитратами, диареей и гипоксией.

Елена Соломатина подчеркнула, что покупать арбуз нужно только в сертифицированных точках. Лучше всего делать это в крупных сетевых магазинах. Приобретать ягоду на стихийных рынках, где нет точек проверки и контроля качества, нельзя.

«Не надо покупать арбузы, которые продаются вдоль дорог и вытаскиваются из багажников машин. Достаточно сложно оценить качество этого арбуза, непонятно откуда он привезен, чем его кормили, где лежал», — предупредила диетолог.

Некоторые поедают мякоть плода прямо с косточками. Можно ли так делать и к чему это может привести, ранее объяснил хирург.

Айгуль Сабитова