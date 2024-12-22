Эксперт объяснила, как стресс приводит к ожирению

В разговоре с «Вечерней Москвой» она объяснила, что стресс запускает в организме сложный механизм реакций, который эволюционно нужен для выживания. В этот процесс включены два гормона стресса — адреналин и кортизол. Их вырабатывают надпочечники. Однако эти гормоны играют разные роли в реакции на стресс.
Так, адреналин отвечает за мобилизацию всех сил организма и мгновенную реакцию на угрозу. Это реакция по принципу «бей или беги». Во время нее кровь быстрее поступает к мышцам, учащается дыхание, организм получает больше кислорода. Мозг приходит в режим готовности.
Кортизол же значим в длительной реакции на стресс. Этот гормон приводит к дополнительному высвобождению глюкозы для питания мышц, подавлению иммунной системы. Организм фокусируется на выживании, а не на борьбе с инфекцией. Мозг пребывает в постоянном режиме боевой готовности, чтобы оценивать ситуацию и принимать решение.
Такая система предназначена для переживания определенных и недолгих стрессовых условий, однако в современном мире стресс становится хроническим.
В итоге жизненно важные процессы ставятся на паузу, возникают негативные последствия.
Так, повышается давление, чтобы организм мог реагировать на стресс, подавляется иммунитет (борьба с инфекцией менее значима, чем борьба за выживание). В итоге организм становится уязвимым для инфекций. А хроническое нарушение в работе иммунной системы может привести к развитию аутоиммунных заболеваний.
Происходят и другие нарушения в работе организма, например, развиваются тревожные расстройства и ожирение.
Кроме того, снижается выработка мелатонина, что ухудшает качество сна. Также при хроническом стрессе возникают проблемы с ЖКТ, ведь переваривание пищи при угрозе жизни не является важным. Помимо этого, развиваются депрессия, панические атаки, тревожные расстройства.
Ольга Есипова подчеркнула, что такое состояние — это не просто неприятное чувство, а физиологический процесс, который напрямую и плохо влияет на здоровье человека. В связи с этим важно вовремя обращаться к врачу-эндокринологу. На ранних этапах справиться с проблемой гораздо проще.
Эндокринная система имеет первостепенное значение в регулировании различных функций организма, включая метаболизм, рост, развитие, функцию иммунной системы и репродуктивное здоровье. Гормоны, вырабатываемые эндокринными железами, выступают химическими посредниками, которые передают сигналы между клетками и органами, позволяя организму адаптироваться к различным условиям.
Добавим, иногда стресс протекает в скрытой форме. На это могут указывать проблемы в когнитивной сфере, усталость, лень, а также напряжение и боли в теле. Замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации ФГБОУ ВО МГППУ Анна Ермолаева рассказала, как решить эту проблему.