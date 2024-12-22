Эксперт объяснила, как стресс приводит к ожирению

В разговоре с «Вечерней Москвой» она объяснила, что стресс запускает в организме сложный механизм реакций, который эволюционно нужен для выживания. В этот процесс включены два гормона стресса — адреналин и кортизол. Их вырабатывают надпочечники. Однако эти гормоны играют разные роли в реакции на стресс.