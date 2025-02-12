Эксперт объяснила, как справиться с разрушающим жизнь стыдом

Ранее психолог Мария Разлогова рассказала, как научиться безболезненно воспринимать критику и правильно реагировать на замечания в свой адрес. Эксперт советует взять паузу, в случае если человек почувствовал, что его задел чей-то комментарий. После того как критикуемый успокоился, он может попробовать проанализировать сказанное ему. Нужно напомнить себе, что это только оценка другого человека, а он может и ошибаться либо специально искажает реальность ради своих интересов. Быть может, собеседник просто неумело высказался и никого не хотел обидеть.