Эксперт объяснила, как справиться с разрушающим жизнь стыдом

Стыд может негативно сказаться на способности устанавливать доверительные отношения с людьми. Как справиться с такой проблемой и почему стыд бывает полезен, рассказывает PRIZMA, просветительский ресурс Московского городского педагогического университета (МГПУ), со ссылкой на лекцию научного сотрудника лаборатории городского благополучия и здоровья НИИ УГО МГПУ Дарьи Касаткиной.
Стыд: здоровый и деформированный
Эксперт выделяет два вида стыда. Социальный стыд направлен на сохранение репутации и защищает от «всеобщего порицания». Интимный стыд срабатывает, когда человек собирается поделиться чем-то личным. «Его цель — не дать нам пораниться, сохранить то, что касается только нас и наших близких», — добавила Касаткина.
Здоровое чувство стыда способствует сохранению собственного достоинства человека. Однако в случае с пониженной самооценкой чувство стыда деформируется. Человек может стать бесцеремонным и выливать на всех подробности личной жизни. Либо, наоборот, слишком стесняется и не может открыться в общении с другими людьми. Также при проблемах с чувством стыда люди бывают бестактными. Иногда три такие вариации стыда проявляются у одного человека в разных ситуациях.
4 формы стыда
Стыд виновника появляется, если нарушить обещание или обидеть кого-то близкого.
Стыд жертвы никак не связан с действиями стыдящегося. Такие эмоции человека охватывают, если ему хамят. Эту форму стыда испытывают жертвы насилия.
Ложный стыд возникает в неловких ситуациях, где нет виноватых. Например, кто-то случайно падает на другого человека, а тот роняет сумку и из нее высыпается содержимое. Объективных причин для стыда здесь нет, но люди все равно стыдятся.
Испанский стыд появляется, если человек идентифицирует себя с кем-то другим, кто попал в неловкую ситуацию. Стыдящийся может ассоциировать себя не только с живым человеком, но и с героем фильма или социальной группой.
Как справиться со стыдом
Несмотря на то, что стыд «защищает» человека, чтобы тот не сделал чего-то лишнего. У такой «брони» бывают и минусы: подчас она может «прирасти» настолько сильно, что мешает строить доверительные отношения. Чтобы справиться с такой проблемой, эксперт советует найти человека, которому доверяешь, и подобрать подходящее для беседы время.
«Проявите к себе сочувствие — такая самоподдержка поможет снизить волнение и открыться собеседнику. Просто скажите себе: “Да, эта история болезненная, мне сложно и страшно о ней говорить”», — рекомендуют в МГПУ. При самом разговоре следует удерживать «уважительную дистанцию».
В данном случае важна практика. Если самостоятельно не получается справиться с внутренним барьером, то можно обратиться к психологу или психотерапевту, уточняет Касаткина.
Ранее психолог Мария Разлогова рассказала, как научиться безболезненно воспринимать критику и правильно реагировать на замечания в свой адрес. Эксперт советует взять паузу, в случае если человек почувствовал, что его задел чей-то комментарий. После того как критикуемый успокоился, он может попробовать проанализировать сказанное ему. Нужно напомнить себе, что это только оценка другого человека, а он может и ошибаться либо специально искажает реальность ради своих интересов. Быть может, собеседник просто неумело высказался и никого не хотел обидеть.
В некоторых случаях к критике следует относиться как к обратной связи — в частности, речь идет о тех ситуациях, когда критика исходит от начальства или преподавателя. Из такого сообщения можно попытаться извлечь пользу и обсудить аспекты, с которыми не получается согласиться.
Психолог также советует не бояться говорить собеседнику, если его комментарий оказался болезненным. Так можно попытаться установить эмоциональный контакт и снизить интенсивность переживаний, озвучив их.
В некоторых случаях следует обратиться за помощью к психологу, освоить навыки регуляции эмоций или изменить круг общения.