Эксперт объяснила, как делить совместно нажитые обязательства при разводе

Как рассказала РИАМО руководитель «Первой гильдии ростовщиков», эксперт в сфере кредитования и недвижимости Эльвира Глухова, без разницы, кто действительно управлял бизнесом, на кого оформили жилье и кто брал ипотеку. Если у супругов нет брачного договора, все делится пополам.
Как делить кредиты
Разводящаяся пара делит все обязательства — ипотеку, потребительские кредиты, долги по кредитным картам, перед МФО или физлицами. Даже если один из супругов не знал, что у второго есть долги. Не играет роли и разница в уровне доходов бывших супругов.
«Если экс-жена на момент развода нигде не работает и ее единственным источником дохода будут алименты, к ней все равно переходит половина долгов», — объяснила Эльвира Глухова.
При этом бывшие супруги могут заключить мировое соглашение и определить другой порядок выплаты обязательств, а в спорных случаях — обратиться в суд.
Как делить ипотечное жилье
Жилье, за которое еще выплачивается ипотека, — это одновременно и положительный, и отрицательный актив. В этом случае разделу подлежит и сама квартира, и связанные с ней долговые обязательства. В большинстве случаев до раздела недвижимости дело не доходит. По словам эксперта, арифметика здесь простая, но парадоксальная.
Так, стоимость ½ доли квартиры намного меньше половины стоимости всей квартиры. Обычно на 30−40%. Поэтому экс-супругам гораздо выгоднее продать недвижимость целиком, расплатиться с банком, а оставшиеся деньги поделить и использовать в качестве первоначальных взносов для покупки нового жилья. Это самый популярный вариант, отметила Эльвира Глухова.
Еще один распространенный способ решить вопрос — один из супругов может продать (или уступить) свою долю другому. В этом случае ипотечный кредит с разрешения банка продолжает выплачивать тот, кому в итоге отошло имущество.
Эксперт отметила, что при разделе ипотечного жилья могут появиться самые разные нюансы. Экс-супруги решают их либо полюбовно, либо через суд.
Например, один из супругов купил квартиру или дом до свадьбы. Разделу эта недвижимость не подлежит. При этом второй супруг может доказать, что оплатил дорогой ремонт. В этом случае суд может выделить ему долю.
Он также может поделить недвижимость не на равные доли, а присудить одному из супругов большую часть в случае. Это происходит, если в качестве первоначального взноса использовались деньги от продажи принадлежащего ему имущества.
Как делить бизнес
При разводе каждый имеет право на половину бизнеса. Работал ли человек в компании, вкладывался или нет в ее развитие, роли не играет.
Эксперт подчеркивает, что во всех случаях лучше составлять брачный договор. И чем больше пунктов будет указано в документе, тем лучше.
Единственная собственность, которая не подлежит разделу — интеллектуальная. Так, изобретения, художественные или музыкальные произведения и даже блоги остаются за создателем. А вот доходы от реализации интеллектуальной собственности, как и все остальное, делятся поровну.
Развод — процесс сложный и эмоционально насыщенный. Психолог рассказала, как пережить этот период.