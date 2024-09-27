Эксперт объяснила, как делить совместно нажитые обязательства при разводе

При разводе каждый имеет право на половину бизнеса. Работал ли человек в компании, вкладывался или нет в ее развитие, роли не играет.

Эксперт подчеркивает, что во всех случаях лучше составлять брачный договор. И чем больше пунктов будет указано в документе, тем лучше.