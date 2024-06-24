Эксперт объяснила, что могут означать сны о работе

Недавно аналитики провели опрос о сновидениях о работе. Оказалось, что такие сны видят 74% опрошенных россиян. ВФокусе Mail.ru попросил психолога Алису Курамшину рассказать, на что могут указывать подобные сновидения.
Она сообщила, что сны о работе имеют различные объяснения с точки зрения психологии, исходя из индивидуальных элементов сна и связанных с ними эмоций и чувств.
Защитные механизмы психики. Так, если у человека не хватает эмоционального ресурса для борьбы со стрессом днем, во сне происходит отреагирование накопившейся тревоги и напряжения.
Синдром профессионального выгорания. Для такого состояния характерно хроническое чувство неудовлетворенности собой, из-за чего человек негативно и цинично относится к работе и не чувствует мотивации даже после отдыха.
Связь с реальной жизнью. Сны могут отражать конфликты внутреннего характера, а также предвещать ситуации, в которых придется оперативно принимать важные решения.
«Важно понимать, что интерпретация снов не является точной наукой, и, если одни и те же сны становятся навязчивыми и регулярными, стоит обратиться за личной беседой к психологу», — резюмировала Алиса Курамшина.
Еще один распространенный вид сновидений — о смерти. Недавно эксперт объяснил, о чем могут говорить такие сны.
Айгуль Сабитова