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Эксперт объяснила, что могут означать сны о работе

И когда нужно идти к психологу.

Источник: Freepik

Недавно аналитики провели опрос о сновидениях о работе. Оказалось, что такие сны видят 74% опрошенных россиян. ВФокусе Mail.ru попросил психолога Алису Курамшину рассказать, на что могут указывать подобные сновидения.

Она сообщила, что сны о работе имеют различные объяснения с точки зрения психологии, исходя из индивидуальных элементов сна и связанных с ними эмоций и чувств.

  • Защитные механизмы психики. Так, если у человека не хватает эмоционального ресурса для борьбы со стрессом днем, во сне происходит отреагирование накопившейся тревоги и напряжения.

  • Синдром профессионального выгорания. Для такого состояния характерно хроническое чувство неудовлетворенности собой, из-за чего человек негативно и цинично относится к работе и не чувствует мотивации даже после отдыха.

  • Связь с реальной жизнью. Сны могут отражать конфликты внутреннего характера, а также предвещать ситуации, в которых придется оперативно принимать важные решения.

«Важно понимать, что интерпретация снов не является точной наукой, и, если одни и те же сны становятся навязчивыми и регулярными, стоит обратиться за личной беседой к психологу», — резюмировала Алиса Курамшина.

Еще один распространенный вид сновидений — о смерти. Недавно эксперт объяснил, о чем могут говорить такие сны.

Айгуль Сабитова