Эксперт объяснила, что могут означать сны о работе

Защитные механизмы психики. Так, если у человека не хватает эмоционального ресурса для борьбы со стрессом днем, во сне происходит отреагирование накопившейся тревоги и напряжения.

Синдром профессионального выгорания. Для такого состояния характерно хроническое чувство неудовлетворенности собой, из-за чего человек негативно и цинично относится к работе и не чувствует мотивации даже после отдыха.