Эксперт объяснила, чем опасна кратковременная потеря доступа к «Госуслугам»

«Опасность этой схемы в том, что в личном кабинете на “Госуслугах” содержатся все самые важные электронные копии документов гражданина. Вполне вероятно, что злоумышленники не успеют оформить на имя жертвы кредиты или займы (но и это не исключено) к моменту восстановления доступа законным владельцем. Но гарантировано, что они могут скопировать всю эту информацию в свои базы и воспользоваться ею не только в моменте», — рассказала Пожарская.