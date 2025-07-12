Эксперт объяснил, зачем ужесточать требования к пожилым водителям

МВД рассматривает возможность усовершенствования процедуры проверки пригодности к управлению транспортом для пожилых водителей в связи с увеличением их числа на дорогах к 2030 году. Возможные изменения «МК» прокомментировал руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
По мнению эксперта, после 60 лет практически у всех людей есть проблемы со здоровьем, в первую очередь со зрением. Поэтому процедура получения медицинской справки для этой возрастной группы должна быть иной.
Шкуматов подчеркнул, что во многих странах пожилые водители проходят специальные тесты на остроту зрения и скорость реакции, которые не сдают молодые водители. Эти тесты позволяют оценить способность человека видеть дорожные условия и реагировать на них.
Эксперт отметил, что проблемы со зрением, особенно в сумерках и в темное время суток, из-за возрастных изменений в сетчатке могут значительно повысить вероятность ДТП. При этом несдача теста не должна становиться приговором: водитель может пройти специальные тренировки, купить очки или принять лекарства для улучшения зрения.
Подобные меры, по мнению Шкуматова, будут способствовать снижению ДТП с участием пожилых людей.