Эксперт объяснил, зачем ужесточать требования к пожилым водителям

Эксперт отметил, что проблемы со зрением, особенно в сумерках и в темное время суток, из-за возрастных изменений в сетчатке могут значительно повысить вероятность ДТП. При этом несдача теста не должна становиться приговором: водитель может пройти специальные тренировки, купить очки или принять лекарства для улучшения зрения.